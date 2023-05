Cupra Raval wordt de elektrische opvolger van de Ibiza

De Cupra UrbanRebel gaat in productie als de Cupra Raval.

Volkswagen had een drietal elektrische auto’s die nog lekker goedkoop waren (voor EV-begrippen), maar die zijn helaas niet meer te krijgen. Het wachten is nu dus op de nieuwe betaalbare EV-drieling. Die gaat er komen, en we weten nu weer ietsje meer.

Aangezien Seat niet meer mee doet, gaat de nieuwe B-segment EV er komen als Cupra, Volkswagen en Skoda. Daarbij neemt Cupra het voortouw. Zij lieten als eerste hun versie zien, in de vorm van de UrbanRebel. Alle drie de modellen zullen ook gebouwd worden in Spanje.

We hebben goed nieuws voor degenen die de naam UrbanRebel iets te hip vonden: dat wordt niet de echte naam. De auto krijgt de naam Cupra Raval. Dit is niet de Spaanse vertaling voor rebel, maar verwijst naar een ‘bruisende wijk’ in Barcelona.

De Cupra Raval die je op de plaatjes ziet is verder identiek aan de Cupra UrbanRebel die vorig jaar werd onthuld. Het is dus nog steeds een concept car, maar de productieversie zal waarschijnlijk niet veel afwijken.

We zullen ook de specificaties die we vorig jaar kregen nog even herhalen. De Cupra Urban Rebel had één elektromotor op de vooras, die goed is voor 226 pk. Daarmee zit je in 6,9 seconden op 100 km/u. Qua range kunnen we rekenen op 440 km. Dat is in ieder geval één variant.

Cupra maakt geen haast met de Raval, want de auto gaat pas in 2025 in productie. De Volkswagen- en Skoda-variant zullen nóg later volgen. Vind je dat te lang duren? Dan kun je voor de Renault 5 gaan. Die komt namelijk iets eerder, in 2024.