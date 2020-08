Aston Martin heeft het perfecte cadeau voor rijkeluiskindjes

En stiekem is zo’n Aston Martin DB5 Junior natuurlijk ook leuk speelgoed voor de vaders.

De zomer begint op zijn einde te lopen dus dan moeten we weer wat nieuws hebben om naar uit te kijken. Sinterklaas en Kerst bijvoorbeeld. Nu zullen niet alle volwassenen hierom staan te springen, maar de kinderen zijn meestal wel enthousiast. Met dank aan de nodige Amerikaanse en kapitalistische invloeden is dat namelijk de periode waarin er veel cadeautjes gegeven worden.

Voor de rijkeluiskindjes heeft Aston Martin alvast een leuk cadeautje: de DB5 Junior. Je raadt het goed: dat is een DB5, maar dan een maatje kleiner. Om precies te zijn één derde kleiner dan het origineel.

De zescilinder een derde kleiner maken was een beetje lastig, dus daarom heeft de DB5 Junior een elektrische aandrijflijn gekregen. Dat maakt de speelgoedauto ook meteen een stuk beter geschikt om door het kapitale landhuis van je ouders te rijden.

De Aston Martin DB5 Junior – gebouwd in samenwerking met The Little Car Company – weegt 270 kg, is 3 meter lang en 1,1 meter breed. Daardoor is de auto groot genoeg om plaats te bieden aan een volwassene én een kind. Want papa vindt het stiekem zelf natuurlijk ook heel leuk speelgoed.

Met 6,7 elektrische pk’s is een topsnelheid van 48 km/u per uur mogelijk. Aan de bezorgde ouders is ook gedacht. De topsnelheid kan begrensd worden tot 19 km/u via een afstandbediening. Een hogere topsnelheid is trouwens ook mogelijk, dan moet je voor de DB5 Vantage kiezen. Die heeft namelijk 13,6 pk. Daarmee zouden serieuze snelheden mogelijk moeten zijn, die Aston Martin helaas nog niet vermeldt.

Dit soort auto’s kunnen nog wel eens eigenaardige verhoudingen hebben, maar dat is hier niet het geval. Het origineel is namelijk door de 3D-scanner gehaald en met veel oog voor detail nagebouwd. De portieren en de motor zijn zo’n beetje het enige wat ontbreekt. De speelgoed-DB5 beschikt over werkende koplampen, richtingaanwijzers, remlichten en claxon. Met dat laatste zal niet iedereen even gelukkig zijn.

Waar ook niet iedereen blij van zal worden, de prijzen. Die beginnen namelijk bij €39.160. Voor €50.000 heb je de krachtigere DB5 Vantage. Dit speelgoed zal dus alleen onder hele dure Kerstbomen komen te staan.