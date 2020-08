GP Nederland seizoensafsluiter in plaats van mei 2021?

Als de GP van Nederland de seizoensafsluiter wordt, moet de Nederlandse autosportfan nóg langer wachten.

Het was misschien wel de anti-climax van 2020. Nee, we hebben het niet over de nieuwe versiermoves die ondergetekende heeft op gedaan in de nachtclubs in Frankfurt. Nee, het gaat om een ander autogerelateerd evenement: de GP van Nederland.

Ein-de-lijk, na jaren smachten naar een groot autosportevenement op Nederlandse bodem keert de F1 terug. Gelukkig maar, want nu ook de NOS over Formule 1 schrijft, moet het wel leven in Nederland. Fortuinlijk genoeg kon de GP onder regie van een koniklijke huisjesmelker weer zijn rentree maken.

Covid-19

Helaas gooide Covid-19 roet in het eten. De GP van Nederland zal gehouden worden op het circuit dat vroeger Zandvoort heette en nu eigenlijk ook weer. Bij het opmaken van de post-corona kalender missen we de GP van Nederland. Bij de race op Zandvoort is het namelijk van essentieel belang dat er toeschouwers komen, anders is de race niet rendabel. Ook essentieel voor een GP is een FIA Grade 1 licentie, dat Zandvoort afgelopen woensdag heeft ontvangen.

Zandvoort

Het is ook de eerste keer sinds lange tijd dat er weer op ‘CM.com Zandvoort‘ gereden wordt, dus logisch dat de organisatie er een groot evenement van wil maken. Het nadeel is: grote evenement in Nederland is vooralsnog heel erg lastig. Zeker dit soort sportevenementen. Uiteraard komt de GP van Zandvoort vorig jaar weer terug. In de media valt te lezen dat Jan Lammers bevestigd dat de race ook de seizoensopener wordt. Dat was echter na aanleiding van een uitspraak op Zigge Formule 1 Café, waarbij Jan Lammers waarschijnlijk alle opties open wil houden. Met andere woorden, er zijn geen toezeggingen gedaan.

Zandvoort seizoensafsluiter 2021?

Maar wat schetst onze verbazing. Op het moment dat we dus denken aan een seizoensopener, zou Zandvoort juist naar de andere kant van de agenda kunnen verhuizen. Juist, de GP Nederland wordt de seizoensafsluiter? Wellicht. De reden is simpel: nog altijd dat verrekte coronavirus. Dat bevestigt Lammers aan motorsport.com. Volgens de publicatie gaat men nog altijd uit van mei 2021, maar dat de mogelijkheid bestaat om het evenement uit te stellen na het einde van 2021.

Géén verplichte social distancing

Er word ook aangegeven dat het nog de vraag is of het F1-seizoen weer zo vroeg gaat beginnen, daar men dit jaar pas aan het einde van het jaar klaar is met racen. De GP van Nederland kan allen doorgang vinden als er géén verplichte social distancing is van anderhalve meter. Dus dat vaccin kan niet snel genoeg komen.

We lopen overigens wel een beetje op de zaken vooruit. Want de F1-organisatie heeft nog maar nét de agenda van 2020 bevestigd en we beginnen nu al te kijken naar volgend jaar. Of de GP van Nederland de seizoensafsluiter van 2021 wagen we te betwijfelen, maar er zal geschoven worden met de agenda. Reken maar dat door de uitwassen van het virus er nog enkele wijzigingen zullen zijn. Uiteraard houden wij jullie daarvan op de hoogte.

Via: motorsport.com