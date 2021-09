Aston Martin DB5 Junior No Time To Die Edition met échte gadgets

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt met de exclusieve Aston Martin DB5 Junior No Time To Die Edition.

Nog even en dan kun je No Time To Die eindelijk op het witte doek zien. En bij een James Bond film hoort ook marketing, in alle vormen. Het Britse Little Car Company is een samenwerking aangegaan met Aston Martin en EON Productions (het productiebedrijf achter James Bond) om een wel heel bijzondere DB5 Junior te maken.

Het gaat hier om de Aston Martin DB5 Junior No Time To Die Edition. Zoals de naam al weggeeft een DB5, geïnspireerd is op de klassieker die straks te zien is in de film. Het grappige aan deze kleine auto is dat ook allerlei gadgets zijn meegenomen. Hier is dus serieus werk van gemaakt.

Het autootje is twee derde schaal van een echte Aston Martin DB5. Net als de filmauto, is deze Junior uitgerust met een rookmachine om een rookgordijn te kunnen creëren. Daarnaast zijn er twee machinepistolen (niet echt uiteraard) die geluid kunnen maken, inclusief een effect met het schieten. Dan is er nog de kentekenhouder, die met een druk op de knop kan wisselen van plaat.

Er kan zowel een kind als een volwassene plaatsnemen in de DB5 Junior No Time To Die Edition. Het autootje heeft een elektrische aandrijflijn. De actieradius is zo’n 128 kilometer. De DB5 is voorzien van Brembo-remmen, Bilstein dempers en beschikt over meerdere rijmodi. Daarnaast zegt Little Car Company dat ze nog een aantal easter eggs hebben verstopt in de auto. Het is aan de eigenaar om erachter te komen wat dat precies is.

Er worden 125 exemplaren van de Aston Martin DB5 Junior No Time To Die Edition gemaakt. De prijs ligt op £ 90.000 exclusief belastingen. Dat is omgerekend zo’n 105.000 euro ex.