Het is bewezen; Mercedes speelt gewoon keihard vals

Oh ja, wij zeggen niet dat Mercedes vals speelt hoor. Dat zeggen mensen die er -naar eigen zeggen- verstand van hebben.

Het is een van de grootste mysteries van de afgelopen weken; Waar haalt het Formule 1 team van Mercedes toch ineens die bizarre snelheid vandaan? Is het opzet en stond de motor het hele jaar al op een lagere stand, om het een beetje spannend te houden? Of hebben ze gewoon hun zaakjes het beste voor elkaar?

Veel mensen -met een oranje bril- geloven in elk geval niks van de goede intenties van Mercedes. Nee, zij willen geloven dat het team van de uiterst sympathieke Toto Wolff keihard vals speelt. Hun ‘Koning Max’ kán namelijk helemaal niet verslagen worden door iemand anders. Tenzij die ander vals speelt natuurlijk…

Gedoetjes met de vleugels van Mercedes

En dus moet er op zoek worden gegaan naar de feiten waaruit blijkt dat Mercedes vals speelt. Of er motorisch iets niet in de haak is, kan de tv-kijker natuurlijk niet zien, dus wordt er gefocust op de vleugels. Daar zal dan wel wat mis mee zijn.

Zo zouden ze niet aan de reglementen voldoen. Overigens dacht Max zelf ook al zoiets, want na de kwalificatie in Brazilië wilde hij even met zijn eigen vingers voelen hoe het zat met de rigiditeit van het achterste van de Mercedes. Kostte hem precies 50.000 Ekkermannen en geen -extra- straf voor Lewis, weten we nog?

Maar nu is er ‘bewijs’. Er zijn beelden van een doorbuigende vleugel van Mercedes. Althans,volgens het Twitteraccount Motorsport Exposure.

Kijk ernaar en overtuig jezelf

De beelden zijn gemaakt door een camera achterop de Mercedes zelf en je zou het doorbuigen van de vleugel heel duidelijk moeten kunnen zien. Ik zeg het even met een slag onder de arm, ik persoonlijk zie niet zo heel veel. Maar het zou dus te zien moeten zijn, voor de kijker aan de linkerkant.

Mocht het nou allemaal écht vals spel betekenen, dan is dat goed nieuws voor Max en al zijn fans. Dan zal de FIA zijn plasje wel even over het hele geheel doen en Mercedes keihard terugfluiten. Vals spelen, dat mag natuurlijk alleen als je Ferrari bent.

Mocht het niet zo’n vaart lopen, dan hoop ik dat Red Bull snel ook zo’n vleugel op de RB16B zet. Anders wordt het namelijk heel erg lastig om nog een vuist te kunnen maken tegen Lewis, zeker als zijn raketmotor er volgende race weer in ligt.

Maar daarmee spelen ze ongetwijfeld ook vals! ;-)