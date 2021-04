Mercedes zag de bui al hangen en waarschuwde de FIA vorig jaar al voor de regelwijzigingen van 2021.

De eerste Grand Prix van het jaar leverde een daverende verrassing op. Oké, onder de streep won Hamilton ‘m gewoon weer en werd Bottas derde. Doch waar de uitslag doet vermoeden dat we net zo’n seizoen krijgen als de afgelopen jaren, was het gevoel heel anders. Max Verstappens Red Bull RB16B kon namelijk goed mee met de nieuwe W12 van Mercedes. Misschien was de rode stier zelfs wel iets sneller.

Heeft Mercedes dan echte problemas met de auto voor dit jaar? Normaal gesproken zouden we daar nog steeds niet echt in geloven. Maar er is een factor in het bijzonder die dit scenario toch wat aannemelijker maakt. De Aston Martin AMR21 is ook duidelijk minder snel dan de RP20 van vorig jaar. Samen met Mercedes is Aston Martin het enige team dat gebruik maakt van een zogenaamd ‘low rake’ concept. Bij de andere teams staat de achterkant van de auto een stuk hoger op de poten dan de voorkant. Bij Mercedes en Aston Martin is dat niet het geval.

Aston Martins teambaas Otmar Szafnauer geeft nu aan dat zijn team en Mercedes vorig jaar al bij de FIA hun zorgen kenbaar gemaakt hebben over de regelwijzigingen. Kennelijk verwachtten zij toen al dat de aanpassingen meer effect zouden hebben op de teams met een low rake concept. De FIA zette echter door, officieel op verzoek van Pirelli. Dat het kampioenschap nu spannender is, zal de FIA niet betreuren. Doch Szafnauer wil niet per se weten van een complot:

Ik geloof niet in complottheorieën, maar het is vorig jaar al wel door teams met een lage rake aangegeven dat deze veranderingen ons meer zou schaden dan teams met een hogere rake. Otmar Szafnauer, wil niet zeggen dat het aliens zijn, maar zegt dat het aliens zijn

Mercedes en Aston Martin hebben voorheen niet publiekelijk geklaagd over de wijzigingen. Desalniettemin zijn de druiven nu zuur. Er is nooit een echte stemming over geweest onder de teams. Wel mochten deze een ‘advies’ geven. Beschouw het een beetje als een raadgevend referendum. Mercedes en Aston Martin ‘stemden’ daarbij tegen, net als nog één ander team (waarschijnlijk Williams). Maar de FIA heeft zich daardoor niet laten afschrikken:

Er is nooit een definitieve stemming over dit reglement geweest. In een werkgroep heeft er alleen een adviserende stemming onder de technische directeuren plaatsgevonden en daarbij hebben maar liefst drie teams tegen gestemd. Daarbij moet je ook bedenken dat maar twee teams een lage rake-concept hanteren. Dat betekent dat zelfs nog een team met een iets hogere rake tegen heeft gestemd. Er bestond dus absoluut geen unanieme steun voor deze veranderingen, dat is een misvatting. Otmar Szafnauer, proeft de kurk in een zure druif

Hoe dan ook zit zelfs topteam Mercedes nu voorlopig vast aan hun huidige concept. Een switch naar een hoge rake gedurende het seizoen is volgens technische man Andrew Shovlin namelijk niet mogelijk. In plaats daarvan zet Andrew in op het optimaliseren van de huidige W12. Daarmee denkt het team alsnog aanspraak te kunnen maken op de titel van dit seizoen. Het goede nieuws is daarmee wel dat Das Haus zich niet halverwege het seizoen alweer kan gaan focussen op de auto voor 2022. Is dit dan toch het begin van het einde voor de driepuntige ster?