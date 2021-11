Gloednieuwe Kia Niro is extra lief voor het milieu

De gloednieuwe Kia Niro doet dat niet alleen maar met elektrische aandrijving. Alhoewel dat uiteraard óók mogelijk zal zijn.

Je kunt wel zeggen dat de Kia Niro een enorme hit is. In Nederland is dat al helemaal het geval. De auto kwam in 2016 op de markt als compacte crossover met verstandige aandrijving. Aanvankelijk alleen als hybride, later ook als plug-in hybride en volledig elektrisch.

Dat heeft Kia Nederland geen windeieren gelegd. In de zes jaar tijd dat het model op de markt is, is het al de op drie na meest populaire Kia in Nederland aller tijden. Er zijn er al meer dan 40.000 stuks van verkocht in ons land. Dat is een puike prestatie voor een auto die nog niet zo lang op de markt is.

Uiterlijk gloednieuwe Kia Niro

Het enige dat je misschien de auto kon kwalijk nemen, is dat het een beetje een belegen ontwerp was. Het huidige model is niet zozeer lelijk, maar wel een beetje saai. De gloednieuwe Kia Niro zet dat recht. Het is nu meer een uitgesproken auto geworden (zoals Kia beloofde een paar dagen geleden). De voorzijde kenmerkt zich door de zeer aparte koplampen. Het gehele front is een bumper (vinden verzekeringsmaatschappijen fijn) en de motorkap ligt ‘op’ de voorschermen (in plaats van ertussen). Het geeft de auto een stoer voorkomen.

Voor de mensen die van mooie designwoorden houden, de auto is ontworpen volgens de ‘Opposites United’-filosofie en volgt het ‘Joy for Reason’-credo. De voorzijde is een Tiger Face’ en er zit ‘Heartbeat’-dagrijverlichting in. Opvallend detail zijn de C-stijlen in een afwijkende kleur. Het komt ietwat geforceerd over, zoals de tweekleurige Peugeot-modellen. Maar hey, het is wel origineel en als de klanten het gaaf vinden, is het helemaal goed.

Groene zones

De gloednieuwe Kia Niro met PHEV-aandrijflijn is voorzien van een zogenaamde ‘Greenzone Drive Mode’. Met de telkens stringenter wordende milieueisen in binnensteden, kan dat best een handige toevoeging zijn. Het werkt vrij simpel. In samenwerking met het navigatiesysteem bepaalt de Niro wat de beste motor is om op te werken. Als ‘ie bijvoorbeeld kan zien dat de eerste 100 kilometer over de snelweg is en de laatste 15 in de binnenstad, houdt de Greenzone Drive Mode er rekening mee dat je de laatste kilometers elektrisch kunt afleggen.

Kia vertelt met trots dat de auto niet alleen qua uitstoot erg milieuvriendelijk is, maar ook qua bouwwijze. Zo bestaat het interieur voornamelijk uit gerecyclede materialen. De hemelbekleding is van gerecycled behang (echt waar). De stoelen zijn van ‘Bio PU met tencel’, dat volgens Kia gemaakt is van eucalyptusbladeren. Ook is de BTX-vrije lak op de deuren extra milieuvriendelijk.

Over motoren is Kia kort: er is keuze uit een hybride, plug-in hybride en volledig elektrische variant. Inderdaad, net als bij het huidige model het geval is. Meer technische details zijn hopelijk snel volgen.

De auto maakt nu zijn debuut op de Seoul Mobility Show. Die duurt vanaf vandaag (25 november) tot en met 5 december.