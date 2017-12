Aston Martin komt met een briljant idee voor Le Mans

Vergeet de Formule 1. Het oorstrelende geluid van high-end roadcars op Le Mans zou pas geweldig zijn!

De Valkyrie is de eerste hypercar van Aston Martin en Red Bull Racing. De meeste eigenaren zullen het ding ongetwijfeld gaan verstoppen in een garage om er over 20 jaar op te cashen, maar dat is uiteraard niet de bedoeling geweest van het V12-monster.

Als het aan Aston Martin CEO Andy Palmer ligt, komt de Valkyrie in actie tijdens de 24 uur van Le Mans. Met de huidige regelgeving mag de racer niet meedoen. Palmer heeft echter aangegeven met de FIA te praten over de regulaties.

Er vinden momenteel wat verschuivingen plaats in de autosport. Steeds meer merken kiezen voor Formule E en nemen afstand van ‘ouderwets’ racen. Toyota is op dit moment het enige team met een LMP1-auto. Palmer ziet er niets in om deel te nemen aan deze klasse met een prototype, maar ziet wel brood in een nieuwe raceklasse. Een categorie voor de meest geavanceerde straatauto’s. Denk aan de Valkyrie, Ferrari LaFerrari, McLaren P1 en de Porsche 918 Spyder die het 24 uur lang tegen elkaar gaan opnemen.

Het plant van Palmer klinkt als muziek in mijn oren. Nu hopen dat er een balletje gaat rollen en dat andere autofabrikanten het idee zien zitten. (via Autocar)