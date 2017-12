‘BMW schrapt plannen voor de M2 CSL’

Hete interne info vanuit BMW is naar buiten gekomen.

Het is altijd oppassen met nieuwtjes van insiders, maar een bezoeker op het Bimmerpost-forum claimt dat BMW gaat stoppen met de ontwikkeling van een M2 CSL. ‘Ene Frank’ zou dat gezegd hebben. Daarmee doelt hij waarschijnlijk op Frak van Meel, de Nederlander die aan het roer staat bij BMW M GmbH.

Het is niet bekend in hoeverre het M2 CSL-project in ontwikkeling was bij BMW M. De geruchten waren er al wel een tijdje. Mind you: de BMW M2 CS of M2 Competition Package komt er waarschijnlijk wel. De CSL stond boven deze toekomstige versie en moest de meest hardcore variant worden à la M4 GTS.

In plaats daarvan gaat BMW de focus op andere dingen leggen. In het forumbericht wordt gesproken over een hybride-versie van de M5. Details zijn echter niet bekend. Dat performance sedans naast vierwielaandrijving ook een hybride aandrijflijn gaan krijgen is een kwestie van tijd. Vermoedelijk zal Audi als eerste deze handschoen oppakken met een hybride RS7. De aandrijflijn ligt immers in de rekken bij de Volkswagen Groep.

Het is jammer als er geen hardcore M2 CSL gaat komen. De M2 CS gaat, net als de M4 CS, ongetwijfeld een heerlijk speeltje worden, maar van een lichtgewicht scheurijzer kun je niet spreken.