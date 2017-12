Zo rijd je veilig door de sneeuw

Neem dit lijstje ter harte als je de weg op gaat.

Nog voordat je het asfalt gaat opzoeken, is het handig om jezelf eens af te vragen hoeveel ervaring je hebt met het rijden op een potentieel glad wegdek. Heb je er geen benul van hoe je huidige auto reageert op wisselende weersomstandigheden, dan is het sowieso een slimme zet om wat ruimte op te zoeken en je wagen aan de tand te voelen.

Wanneer je eenmaal de weg op gaat, zorg er dan voor dat je auto volledig vrij is gemaakt van ijs en sneeuw. Zo beperk je de kans op ongelukken, omdat er nu stukken minder bevroren water de lucht in wordt gelanceerd. Zo hoeven de automobilisten achter je geen plotse stuurbewegingen te maken die eenvoudig kunnen resulteren in een kettingbotsing.

Diezelfde automobilisten kun je het leven eveneens minder zuur maken door voor vertrek te controleren of al je verlichting in orde is. Zeker wanneer je je in een heuse sneeuwstorm bevindt, is zorgen dat je voor iedereen zichtbaar bent een van de belangrijkste zaken om in de gaten te houden. Is de sneeuw dermate heftig, gooi dan je mistlampen aan.

Check welke vormen van elektronische hulp je auto heeft. Hiermee doelen we vooral op zaken als ABS en ESP. Je kunt heel wat geruster de weg op in het geval dat dergelijke systemen op je wagen zitten, maar wees op je hoede dat je er niet overmoedig van wordt. Het mogen dan wel hulpsystemen zijn, crashen wordt er niet onmogelijk door gemaakt. Oh, en laat je cruise control a.u.b. uit.

Houd altijd een veilige afstand tussen de automobilisten voor en achter je. Op deze manier hebben jijzelf en de bestuurders achter je genoeg tijd om te reageren op een mogelijk ongeluk, zodat je veilig af kunt en remmen en tot stilstand kunt komen. Zorg er tevens voor dat je nog intenser met de verkeerssituatie bezig bent, zodat je op de hoogte bent van wat er om je heen gebeurt.

Hoewel het misschien aantrekkelijk lijkt, is het gevaarlijk om in andermans sporen te gaan rijden. De samengeperste sneeuw is veelal gladder dan de nog onaangetaste sneeuw. Mocht er gestrooid zijn, dan valt een groot deel van dit gevaar weg en kun je prima in de sporen rijden.

Rijd kalm. De kans dat er op elk moment iets kan gebeuren door sneeuwval is relatief groot, dus rijd zo voorzichtig mogelijk. Dit houdt in dat je niet meer stuurt dan nodig is, op tijd op de rem drukt en je niet te enthousiast met het gaspedaal omgaat. Met name het remmen is enorm belangrijk. Let erop dat je snelheid niet te hoog is, zodat je minder hard hoeft te remmen en de kans op een glijpartij zo klein mogelijk is.

Dit laatste punt is voor iedereen die dacht er deze winter goed vanaf te komen. Dit weer schreeuwt namelijk om winterbanden, zelfs als het niet sneeuwt of ijzelt. De banden zorgen bij lage temperaturen voor meer grip, waardoor je een stuk veiliger aan het woon-werkverkeer kunt deelnemen. Meer weten? Lees het hier.

PS: Stationair warmdraaien? HELL NO!

