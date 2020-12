Ford deelt nieuwe beelden van elektrische F-150 - Autoblog.nl

Geruisloos ploegen door de sneeuw na je bedrijfswagen activiteiten met de elektrische Ford F-150.

Van een dikke V8 naar een geblazen zescilinder naar uiteindelijk een elektrische variant. Ook een model als de Ford F-150 maakt gewoon doorontwikkelingen mee binnen het concern. Niet zo gek, want deze pickup hoort zo’n beetje tot de primaire behoefte van iedere Amerikaan.

Hier in Nederland is de F-150 een vaak geziene gast op grijs kenteken. Of de nieuwe elektrische Ford F-150 ook populair gaat zijn hier in Nederland is nog maar de vraag. Het prijskaartje zal onder andere van belangrijke invloed zijn. Een grote pickup met een geavanceerde elektrische aandrijflijn. Nee, zo’n elektrische Ford F-150 zal geen spekkoper worden.

Elektrische Ford F-150

De pickup gaat halverwege 2022 in productie. Het model zal in het gloednieuwe Rouge Electric Vehicle Center in de Amerikaanse staat Michigan van de band rollen. Tot die tijd brengt de autofabrikant het model zo nu en dan onder de aandacht. Zo ook nu, met een geinige video van een geruisloze Ford F-150 die mag spelen in de sneeuw. Dat prototype wel, want voor ons Nederlanders lijkt sneeuw voorlopig iets uit het verleden.

Ford zegt het elektrische model duizenden uren stevig te testen. Onder andere op zijn offroad capaciteiten. Het gaat een zeer belangrijk model voor het merk worden. Logisch dat Ford geen half werk wil afleveren. Het moet een volwaardig alternatief worden op de varianten met een verbrandingsmotor.