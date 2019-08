Aston Martin maakt gloednieuwe klassiekers

Net zo fraai als het origineel. Ook bijna identiek aan het origineel.

Auto’s worden moderner, competenter, sneller, zwaarder en veiliger. In principe is het briljant om te zien dat de techniek zich blijft ontwikkelen. Echter, de auto’s worden er wel een beetje ‘klinisch’ van.

Grommende motoren, knetterende pijpen, de geur van olie en benzine: een klassieke auto heeft zo zijn charmes. Het nadeel is dat ze oud zijn en veel zorgt en aandacht nodig hebben. Daarbij: vind er maar eentje in een goede staat.

Voor mensen die klassieker wensen, maar óók een spiksplinternieuwe auto wensen, heeft Aston Martin de zogenaamde Continuation Series. In dit geval zijn het tien exemplaren van de DB4 GT Zagato, die officieel DB4 GT Zagato Continuation heet. De eerste werd onlangs al onthuld. Aston Martin heeft nu de productie ‘flink opgeschroefd’ en is bezig met 10 exemplaren die zich in diverse stadia van productie bevinden.

Het zijn overigens geen exacte replica’s van vroeger. Ze zijn links en rechts iets aangepast. Zo is de motor een 4.7 zes-in-lijn, een litertje meer dan origineel. Erg slim, daar er al ‘restomodders’ zijn die de DB4 en DB5 voorzien van fraaie upgrades. Van de DB4 GT Zagato Continuation zullen er 19 gebouwd worden. Klanten ‘krijgen’ automatisch ook een nieuwe DBS GT Zagato, een Zagato-variant van de nieuwe DBS Superleggera. Deze wordt op een later moment onthuld.