Autojunk Foto Van De Maand – Juli 2019

Oud & nieuw als het gaat om de top drie van de afgelopen maand.

De top drie van de maand juli brengen zomerse sferen naar je beeldscherm. De vele zonuren zijn dan ook een belangrijke ingrediënt geweest voor deze top drie. In de maand juni ging @gianlucaphotography er met de winst vandoor. Hij was dan ook gastjurylid om te helpen een keuze te maken voor de top Autojunk-foto’s van juli. Daar gaan we!

Plaats 3: DeTomaso Pantera



Het merk DeTomaso is nieuw leven ingeblazen, maar in dit geval gaat het om de klassieke Pantera. Gianluca: ‘Bij deze serie is de tweede foto mijn favoriet. De belichting is perfect. leuke locatie ook met de bergen in de achtergrond op een simpele straat. dit laat ook zien dat je niet altijd perse een industriële of indrukwekkende locatie nodig hebt om een mooie foto van een auto te maken. de edit maakt het pakket compleet.’ En met deze woorden feliciteren we @larsyboy1997 met de derde plek.

Plaats 2: BMW X7



Hoe maak je een grote auto klein? Door het ding mee te nemen naar een weide omgeving. Dat bewijst @stephenotto met zijn foto’s van deze BMW X7, geschoten in Frankrijk. De ondergaande zon geeft deze foto de X-factor. Een verdiende tweede plek!

Plaats 1: Corvette C3 Targa



De winnaar van deze maand, @remon, schoot deze plaat van een Corvette C3 Targa. Casper: ‘Heerlijke plaat. Prachtige auto, lekkere sfeer en compositie, ik lust hem wel deze. Sterker nog, dit is mijn winnaar deze maand. Het bewijs dat je soms niet heel veel nodig hebt om een lekkere foto neer te zetten.’. Gianluca: ‘Op het perfecte tijdstip genomen. Erg mooi.’.

Gefeliciteerd @remon! Je foto staat voor een maand in de header op Autojunk.nl en je mag de volgende maand meebeslissen als gastjurylid voor augustus.