BREEK! Alexander Albon nieuwe teamgenoot Max Verstappen!!!

Deze konden we zien aankomen.

Hoe het tij kan keren. Pierre Gasly was altijd een beetje een laatbloeier. In het verleden bleek dat het Franse talent toch wel een paar races nodig had om te kunnen wennen aan de nieuwe raceauto.

Vorig jaar deed hij het uitstekend in de Toro Rosso. Al snel kon hij behoorlijk overweg met de nieuwe race auto van Toro Rosso. Vergeet niet dat de prestaties op papier nogal tegenviel, omdat hij fungeerde als testpiloot voor de Honda motor.

In de Red Bull wilde het totaal niet vlotten dit jaar. Tot op heden heeft hij alleen een beetje indruk gemaakt tijdens de GPO van Silverstone. Ondanks het feit dat Red Bull teambaas Christian Horner hem constant in bescherming heeft genomen, was de spreekwoordelijke koek op. Gasly wordt namelijk per direct vervanger door Toro Rosso talent Alexander Albon. Zeer opmerkelijk, zeker gezien het feit dat ook de prestaties van Albon voor Red Bull niet altijd onomstreden waren.

Net als voorgaande keren wordt Pierre Gasly niet direct bij het oud vuil gezet. Gasly krijgt namelijk het stoeltje van Albon, naast Daniil Kvyat. Dit jaar was het eerste jaar van Alexander Albon de Formule 1. Hij maakte indruk met zijn optredens in Duitsland en Hongarije. In beide races finishte hij in de punten. In totaal heeft de Thaise coureur 15 WK-punten op zak. Ondanks zijn jeugdige voorkomen is Albon 1,5 jaar ouder dan zijn nieuwe teamgenoot bij Red Bull.