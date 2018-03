Mama mia! Touring Superleggera transformeert Maserati GT

Italiaans design x Italiaans design, dat zit wel snor.

De coachbuilders van Touring Superleggera zijn ware meesters in het knutselen met auto’s. Ditmaal namen ze een Maserati GranTurismo (rijtest) onder handen en het resultaat is de Touring Sciàdipersia. het project zou op verzoek van een trouwe klant in het leven zijn geroepen. Uiteindelijk zullen er slechts 10 Maserati’s worden omgetoverd tot Sciàdipersia. De naam is een verwijzing naar de 5000GT, de Sjah van Perzië kocht er ooit eentje.

De coupé is gebouwd op het chassis van een Maserati GranTurismo, maar heeft een behoorlijke make-over gekregen. Als je goed kijkt naar de lange motorkap en verhoudingen van de auto, zie je echter het Maserati-DNA terug.

Aan de binnenkant is het design duidelijk afkomstig van Maserati, het ziet er stijlvol, maar gedateerd uit. De Italianen proberen dit te verbloemen door te zeggen dat je lederen bekleding “gemaakt van de beste huiden” krijgt, plus een setje koffers voor in de 260-liter ruime kofferbak. Maar als je het infotainment-systeem ziet, merk je gelijk dat het gaat om een coachbuild van een oudere auto.

Dat de Sciàdipersia op een Maserati GranTurismo is gebaseerd brengt ook voordelen met zich mee. De Sciàdipersia beschikt over de heerlijke turboloze 4.7 liter V8. Goed voor 461 paardenkrachten en 520 Nm aan koppel. De motor is gekoppeld aan een automatische of handgeschakelde 6-traps versnellingsbak. Hiermee gaat het 1700 kilo wegende pareltje van Touring Superleggera in 4,6 seconden naar de 100.

De prijs voor dit alles? Geen idee. Het enige wat Touring meldt is dat je zelf een donorauto moet aanleveren. Vervolgens duurt het zes maanden voordat de transformatie van Maserati GranTurismo naar Touring Sciàdipersia compleet is. De auto maakt volgende week zijn debuut op de motorshow van Genève.