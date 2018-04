Officieel: de BMW M2 Competition in al zijn glorie

Inclusief een plethora aan foto's en een video van de kleinste echte M.

Want een échte M, dat is de M2 nu meer dan ooit dankzij de toevoeging ‘Competition’. Waar bij de standaard M2 onder de kap een gekieteld ‘huis-tuin-en-keuken’ blok ligt waarvan de interne code begint met een ‘N’, heeft de M2 Competition een krachtbron waarvan de interne code begint met een ‘S’. Kenners weten dan dat je met een bonafide product van M GmbH te maken hebt, zoals de BMW 850 CSi. De M2 Competition heeft in feite dezelfde motor als de M3 en de M4, maar dan met iets minder M Power, namelijk die van 410 Pferde.

Dat wist je echter al, evenals de meeste andere details van de M2 Competition. Onlangs fluisterde een man in regenjas collega @willeme namelijk al wat sweet nothings in het oor over de opper-M2, inclusief details over de speciale spiegels, grille, velgen, stoelen en uitlaten. Maar is er dan helemaal niks nieuws meer te melden? Jawel! De speciale motor van de M2 Competition wordt omarmt door een apart gevormde carbon fiber strut brace, net zoals dat bij de M3 en M4 het geval is. Tevens is het interieur opgewaardeerd met een rode start/stop-knop, zoals in de nieuwe M5 (rijtest). Als je instapt valt op de dorpels de tekst ‘M2 Competition te lezen’. Tasty.

Nog meer ‘opvallende’ zaken: in Nederland wordt de M2 Competition standaard uitgerust met de M DCT versnellingsbak. Een handgeschakelde versie is gelukkig echter ook te bestellen. Een en ander zal vast te maken hebben met het verbruik op papier. Bij de versie met M DCT is dat 9,2 liter per honderd kilometer, terwijl het bij de handgeschakelde versie net zoveel is als bij mijn trouwe E46 320iA coupé: 9,9 liter op honderd kilometer. Dat verschil kost je de nodige knaken aan CO2-tax.

Het sprintje van nul-naar-honderd gaat in 4,2 seconden met de ‘automaat’ of in 4,4 seconden als je zelf wil roeien. De topsnelheid is heel saai afgeregeld op 250 kilometer per uur of 280 als je M Driver’s Package opteert. BMW meldt trots dat ook de snelheid van 280 kilometer per uur een begrensde topsnelheid betreft. Met andere woorden: zonder limiter zou de M2 Competition nog even door kunnen rammen. Foto’s van de nieuwe kleine pretletter in de speciale kleur Hockenheim Silver check je in de gallery. De prijs van al dit moois is helaas/gelukkig nog niet bekend.

UPDATE: Nu inclusief aangrijpende video!