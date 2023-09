Oranje Aston Martin collectie onder de hamer

Deze oranje Aston Martin collectie kan van jouw zijn.

Het is misschien wel de mooiste serie modellen die een automerk ooit in de aanbieding heeft gehad. We hebben het natuurlijk over de ‘VH-platform’ Aston Martins van 2003 tot 2016. Een periode waarin iedereen Aston Martins te veel op elkaar vond lijken. Eh, ja, ze waren allemaal bloedmooi. Is het dan een probleem dat ze op elkaar lijken? Zowel de V8, DB9, DBS als Rapide waren bloedmooi.

Ook in technisch opzicht zijn ze geweldig, want ze zijn nog niet behept met turbomotoren om de drievingerige strandeend van een gewisse dood te behoeden. Welnee, Aston Martin wilde gewoon een 5.9 liter V12 in zoveel mogelijk modellen proppen. Zelfs in de kleine Vantage-modellen, die standaard neen V8 hadden, kon je namelijk die V12 krijgen.

Oranje Aston Martin collectie

In technisch en esthetisch opzicht zijn de modellen niet enorm verschillend van elkaar. Maar hey, dat is met de Porsche 911, Cayman en Boxster ook niet het geval en die zijn alledrie ook geweldig.

Er is dus iemand geweest die dacht: ja, ik wil alle Aston Martin-varianten hebben en dan ook allemaal in dezelfde configuratie.

Het kan natuurlijk zijn dat je denkt: hey, daar heb ik wel interesse in! Dan hebben we goed nieuws, ze gaan namelijk allemaal onder de hamer. En in tegenstelling tot wat je denkt zullen ze niet extreem duur zijn.

Verwachtingen

De verwachtingen van het veilinghuis voor de oranje Aston Martin collectie zijn als volgt:

Model Verwachting laag Verwachting hoog V8 Vantage Coupé € 40.000 € 60.000 V8 Vantage Roadster € 40.000 € 60.000 DB9 Coupé € 60.000 € 90.000 DB9 Volante € 60.000 € 90.000 Rapide € 40.000 € 60.000 V12 Vantage Coupé € 50.000 € 80.000 DBS Coupé € 80.000 € 120.000 DBS Volante € 80.000 € 120.000

Er zijn in deze periode best veel Aston Martins gebouwd. Zo waardevast als Ferrari’s uit deze periode zijn ze niet. We zijn wel benieuwd hoe het in zijn werk zal gaan. Want eigenlijk moeten deze auto’s bij elkaar blijven.

Maar gezien de bijzonder lage estimates (vrwachtingen van de prijs), gaan we ervan uit dat ze los verkocht zullen gaan worden. Kom op, voor 40-60 mille een gloednieuwe V8 Roadster?

Dat is een scherpe prijs waar de Youngtimerboer dik overheen zal gaan. Met name die 50 tot 80 mille voor een V12 Vantage in nieuwstaat in een bijzondere configuratie. Voor dat geldt heb je een knakige Ferrari of een uitgeleefde 997.

Op 8 oktober worden ze allemaal geveild door Bonhams op de Zoute Sale in Knokke. Dus nog lekker dichtbij ook, zeker als je in Zeeland woont.