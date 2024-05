Echte terreinwagen van Aston Martin op komst

Gaan ze een Aston-badge op een G-Klasse plakken, of zo? Er komt een echte terreinwagen van Aston Martin aan, namelijk.

In relatief korte tijd heeft Aston Martin zijn line-up ingrijpend verbeterd. Lawrence Stroll kan wat dat betreft wel een bedrijfje runnen. Zo is de behoorlijk goede DB11 opgevolgd door de zeer indrukwekkende DB12. De Vantage is tegenwoordig ook beter (en sneller) dan ooit. Niet allen zijn ze sterker en sneller. Ze zien er veel fraaier uit, het interieur is hoogwaardiger en het infotainmentsysteem is begrijpend verbeterd.

Lawrence Stroll weet wat de mensen willen. Simpelweg omdat zijn Facebook-vriendengroep ook potentiële klanten zijn van het merk. Naar het schijnt nodige hij een hoop kennissen en vrienden uit en vroeg hij wat er mis was met de huidige Aston Martins. Die veranderingen zijn vervolgens doorgevoerd.

Echte terreinwagen van Aston Martin

Kennelijk hebben die mensen ook aangegeven meer terreinwagens van Aston Martin te willen zien. En met terreinwagens bedoelen we niet DBX-en met een liftkit en offroad-banden. Daarvoor kun je vast wel bij Delta4x4 terecht. Nee, het gaat om een auto in de geest van de Land Rover Defender en Mercedes-Benz G-klasse.

Op dit moment bevindt de auto zich nog in een pril stadium van de ontwikkeling. de naam is ‘project Rambo’, een verwijzing naar de Rambo Lambo, de Lamborghini LM002. Dat was ook een compleet afwijkende auto ten opzichte van de rest van het gamma.

Limited Edition, dat dan weer wel

Net als de LM002 gaat het niet een regulier model in de line-up worden. De planning is om 2.500 stuks te bouwen en het daarbij te laten. Op die manier is het een Limited Edition en kan Aston Martin er veel meer vragen.

Autocar kan bevestigen dat Aston Martin níet een nieuw platform gaat gebruiken. Uiteraard om kosten te besparen en om de productie enigszins parallel te kunnen lopen aan de andere Aston Martins.

Dit zou betekenen dat de basis dus alsnog de DBX is. Maar dan veel heftiger. Of ze moeten een Aston Martin-badge op een G-klasse plakken. Maar ja, het is niet ‘des Aston Martins’ om het logo op een compleet andere auto te plakken.