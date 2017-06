Audi R8 Spyder V10 plus: in 3,3 naar de 100

Maximaal vermogen met het dak eraf.

Het gamma van de R8 is nu compleet, want de R8 Spyder (rijtest) is er nu ook als V10 Plus (rijtest) te krijgen. Dit betekent 610 pk en 560 Nm koppel uit de bekende 5.2 FSI V10. De R8 Spyder V10 plus sprint in 3,3 seconden naar de honderd en heeft een top van 328 km/u. Daarmee vliegt de V10 Plus 0,3 seconden sneller naar 100 km/u en ligt de top 10 km/u hoger in vergelijking met een ‘gewone’ Spyder.

De heerlijke V10 is gekoppeld aan de S Tronic bak van Audi met zeven verzetten. Al die kracht kan volledig variabel naar de voor- of achteras worden gestuurd. De R8 Spyder V10 plus staat standaard op 19-inch lichtmetalen en remmen doe je met carbon keramische schijven.

Het dak van de Spyder weegt 44 kg en het duurt 20 seconden om de boel te openen of te sluiten. Dit kan met een snelheid tot 50 km/u. Optioneel met de R8 Spyder V10 plus is de nieuwe Green Design Package van Audi Exclusive. De Spyder krijgt daarmee een groen uiterlijk met groene contrasten in het interieur. Is dit niet je ding, dan kun je ook gewoon zelf bij Exclusive aankloppen met persoonlijke wensen.

Audi accepteert vanaf heden orders voor de R8 Spyder V10 plus. Leveringen gaan later in de zomer van start. In Duitsland heeft de Audi een vanafprijs van 207.500 euro.