ProRail wil gaan flitsen op spoorwegovergangen

Cameratoezicht moet voorkomen dat weggebruikers nog even snel een overgang kruisen terwijl de waarschuwingslichten al branden.

Net als bij een gewoon verkeerslicht staat er ook een boete op het negeren van een rood licht bij een spoorwegovergang. In tegenstelling tot reguliere stoplichten hebben spoorwegovergangen geen flitspalen. Daar wil ProRail verandering in brengen.

Er gaan later dit jaar meer intercity’s rijden tussen Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven. Dit betekent dat automobilisten vaker stil zullen staan voor een rood licht. ProRail denkt dat hierdoor vaker gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Weggebruikers die het rode licht negeren en de overgang passeren bijvoorbeeld. In tegenstelling tot een kruispunt hebben de meeste spoorwegovergangen slagbomen. In de eerste seconden dat het licht op rood gaat staan de slagbomen nog omhoog. Sommige weggebruikers denken dan nog snel de kruising te kunnen passeren. Dit is niet zonder gevaar. Er komt immers een trein aan. “Ik houd mijn hart vast.”, aldus ProRail-topman Pier Eringa in het AD vandaag over het feit dat er meer treinen gaan rijden.

De organisatie gaat samen met het Openbaar Ministerie kijken hoe risicogedrag van weggebruikers kan worden voorkomen. Er liggen plannen op tafel om cameratoezicht te realiseren op spoorwegovergangen. BOA’s, die bevoegd zijn om boetes uit te delen, kunnen meekijken op overgangen. Negeert een automobilist een rood licht dan kan deze aan de hand van het kenteken een boete op de mat verwachten. Op het negeren van een rood licht op een spoorwegovergang staat een boete van 230 euro. Voor brom- en snorfietsen geldt een boete van 160 euro en fietsers kunnen een prent van 90 ekkermannen krijgen. Er moet nog worden gekeken hoe overtreders zonder kenteken kunnen worden gepakt. Met alleen cameratoezicht kun je bijvoorbeeld een fietser niet in de kraag vatten.

In het kader van fietsers en voetgangers overweegt ProRail ook om fysieke controles uit te voeren. Volgens de organisatie hebben diverse gemeenten al interesse getoond. Het bedrijf wil nog deze zomer van start gaan met de controles.