Er was nóg een Bugatti met 16 cilinders

Hoog tijd voor opheldering!

Lijnmotoren, V-motoren, boxermotoren, wankelmotoren; allemaal gangbare en minder gangbare layouts waar je vast weleens van hebt gehoord. In een grijs verleden experimenteerden fabrikanten er lustig op los, niet gehinderd door milieuregels en ander leed. Dat resulteerde meer dan eens in bizarre contrapties (dank @Jaapiyo) en deze Bugatti Type 45 uit 1930 is er daar beslist eentje van.

Ettore Bugatti gaf de Type 45 namelijk twee acht-in-lijn-motoren (elk met een eigen supercharger) die naast elkaar op het chassis werden gemonteerd. Beide krachtbronnen hadden ieder een eigen krukas en tezamen hadden de 16 cilinders een inhoud van 3.801 cc, goed voor 250 pk. Niet bloedstollend, maar we vergeet niet dat we het over de jaren ’30 van de vorige eeuw hebben. Bovendien woog de auto slechts 900 kg. Door de bijzondere layout was het bovendien geen V16 maar een heuse U16. Eat that, Veyron en Chiron met jullie W16’s!

De Type 45 was beslist geen misbaksel. Het zwakke punt was echter de overbrenging die de power van beide achtcilinders naar de achterwielen moest sturen. De gebrekkige betrouwbaarheid was dan ook een serieus probleem voor de Type 45 en er werden slechts twee exemplaren gebouwd: één hele auto en een rollend chassis.

Veel meer is helaas niet bekend over deze zeer bijzondere kar en ook een gedetailleerde technische beschrijving van de motor hebben we niet kunnen vinden. Toch geven de plaatjes in de gallery een fraaie indruk van dit monsterlijke apparaat. We hebben trouwens ook weleens aandacht besteed aan een BRM met een zogeheten H16-motor, je leest het HIER. Een gave lijst met zestiencilinders vind je DAAR.