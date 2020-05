Aston Martin Vantage – rijtest en video

De opvolger van de V8 Vantage heeft een V8, maar verliest die in de naam. Maak kennis met de Aston Martin Vantage tijdens rijtest.

Wat altijd snor zit bij Aston Martin: het design. Ook de Vantage streelt de oogbollen alsof ze er acuut de liefde moeten worden bedreven. Voor als je het niet snapt: de Vantage is verleidelijk. Of een geile auto, op het maar eens op zijn Rotterdams te zeggen.

De lijnen van de Vantage zeker niet alleen maar bedoeld om er leuk uit te zien, aerodynamica is van levensbelang voor een sportauto in dezer dagen. De splitter aan de voorzijde duwt de luchtstroom onder de auto, waardoor luchtstromen naar diverse plekken worden gestuurd voor koeling. Aan het einde volgt de diffuser achter die onderdruk creëert voor de broodnodige downforce op hoge snelheid. Erg fraai is de kofferklep-spoiler-derde remlicht constructie en ook die is weer functioneel: het geheel zorgt ervoor dat de Vantage de eerste “reguliere” Aston Martin is met downforce.

En dat merk je uiteraard direct. Met 100. Op de ring van Eindhoven. Dat is het enige lastige met downforce: het heeft pas echt effect bij snelheden die niet helemaal legaal in dit deel van de wereld. Wat dat betreft is het allemaal nogal theoretisch, maar dat is het bezitten van een sportauto natuurlijk sowieso. De Aston Martin Vantage kan veel meer dan een normale gebruiker ooit gaat doen en ook best meer dan wij tijdens een rijtest kunnen uitvogelen. En toch….

Voelt meteen goed

Een handschoen die je aantrekt. En geen handschoentje om piano mee te spelen, maar een bokshandschoen. Al na de eerste meters wist ik het: deze Vantage heeft niets meer met zijn voorganger van doen. De V8 Vantage was mooi, maar stuurde niet heel erg inspirerend. De nieuwe Vantage is mooi én stuurt inspirerend.

Over de V8 later meer, hoewel die natuurlijk ook een grote rol in het geheel speelt. Het zijn echter ook alle andere reflexen die de Aston Martin Vantage zo’n lekker ding voor de rijtest maken. De reacties op insturen zijn direct, de aandrijflijn beukt je van bocht naar bocht en de hele auto praat je continu bij over hoe alles gaat. Alles wat je verwacht van een rasechte sporter doet de Vantage goed. Grip is fantastisch, de Vantage stuurt gretig in en laat zich heerlijk met het gas sturen.

En nee je hoeft het sturen op het gas niet met rokende achterbanden te doen. We sluiten niet uit dat de 510 pk sterke Vantage met alleen achterwielaandrijving ook best een streepje rubber op het asfalt wil achterlaten. Het elektronische aangestuurde sperdifferentieel helpt in eerste instantie vooral de tractie bij bocht uit. Het e-diff kan in milliseconden van 0 naar 100% sperwerking gaan en viceversa.

AMG V8

Onder de ranke motorkap vinden we een oude bekende. Aston Martin heeft een samenwerking met Mercedes(-AMG) en kan dus daar wat spullen uit het magazijn lenen. Het befaamde (of beruchte) 4.0 V8 blok bijvoorbeeld. Er valt niet echt over te klagen dat Aston Martin voor de Vantage voor de 63 AMG V8 koos.

Bij de V8 met hot-inside V constructie zijn de twee turbo’s niet aan buitenkant van het motorblok gemonteerd, maar binnen de twee cilinderbanken. Het maakt de V8 compacter en zorgt voor een betere respons van de turbo’s door de optimale luchtstroming.

De bi-turbo V8 kreeg een licht Aston Martin sausje en levert voor de Vantage 510 pk bij 6.000 toeren per minuut en 685 Nm van 2.000 tot 5.000 tpm. Koppel genoeg dus en dat merk je: de V8 maakt korte metten met de 1530 kg die de Vantage weegt. De sprint naar de 100 duurt 3,6 seconden, de topsnelheid is 314 km/u. De vermogensopbouw vlakt af bij hogere toerentallen, zodat we ook wel weer benieuwd werden naar een mogelijk Vantage S. Of naar een klein krachtkuurtje voor de Vantage. Nodig is het niet, maar het hele pakket kan zeker nog meer aan.

Een knoppenzee

In de magazijnen van Mercedes grabbelde Aston Martijn diverse knoppen, de richtingaanwijzers en het infotainmentsysteem bij elkaar. Geen straf, want dat werkt allemaal prima.

Minder geslaagd is de knoppenzee rondom de controller voor het infotainment systeem. Werkelijk alle knoppen van alle verschillende systemen zijn over de middenconsole heen gesprenkeld. De Engelse logica (die er hopelijk achter zit) werkt bij een eerste kennismaking zeker niet, het is nogal zoeken naar de goede knop. We gooien het maar op karakter.

Wel helemaal perfect zijn de twee knoppen op het stuur: één voor het onderstel en één voor de aandrijflijn. Zo kan de adaptieve demping in een softere stand blijven, terwijl de achttraps ZF bak en de V8 in maximum attack modus staan. Dat is vaak de lekkerste stand voor op de openbare weg.

Prijs en concurrentie

Vanaf 1,5 ton in Belgie en vanaf een ruime twee ton in Nederland, daarmee zit de Aston Martin Vantage net boven de Porsche 911. Dat is en blijft de benchmark in dit segment. De Vantage kan zich er qua rijgedrag en prestaties nu eindelijk mee meten met de Duitser. Het is niet helemaal broedermoord, maar de AMG GT is zeker ook niet beter dan de Vantage. Dat hebben ze bij Aston Martin dus helemaal goed gedaan, eindelijk is de Vantage weer de sportauto die die hoort te zijn.

Met dank aan Cito Motors Eindhoven