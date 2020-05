Moet VW ook Nederlandse sjoemeldiesels terugkopen?

Het Duitse hooggerechtshof heeft besloten dat Volkswagen Duitse sjoemeldiesels terug moet kopen. Heeft dit ook gevolgen voor Nederlandse sjoemeldiesels?

Slecht nieuws voor Volkswagen. Dat ene softwareschandaal (nee, niet dat van de ID.3 of de Golf 8, maar dat met die diesels) heeft wéér een nieuw hoofdstuk gekregen. Het Duitse hooggerechtshof heeft namelijk bepaald dat de autofabrikant een diesel Sharan uit 2014 terug moet kopen. De eigenaar van die MPV zei dat hij zijn auto nooit gekocht zou hebben, als hij had geweten hoe vervuilend het voertuig zou zijn. En dat kon hij niet weten, aangezien Volkswagen sjoemelde met de dieselsoftware om zo betere emissiecijfers te te krijgen.

Niet alles terugbetalen

Volkswagen hoeft niet de hele aanschafprijs terug aan de Duitser te geven. Dan heeft die Duitser immers gratis in zijn sjoemel-Sharan kunnen rijden. In plaats daarvan mag Volkswagen de gereden kilometers verrekenen. Maar die auto terugkopen, dat moeten ze.

Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de overige Duitsers die zo’n sjoemeldiesel hebben. Die tienduizenden eigenaren kunnen met deze jurisprudentie in de hand naar Volkswagen stappen en eisen dat de fabrikant ook hun sjoemeldiesel terugkoopt. De kwartmiljoen Duitsers die eerder met Volkswagen schikten niet. Die schikking is immers definitief.

Nederlandse sjoemeldiesels

Maar heeft dit ook gevolgen voor Nederlandse eigenaren van Volkswagen sjoemeldiesels? De stichting Diesel Emissions Justice claimt in ieder geval van wel. Tegen de NOS zegt de stichting namelijk dat de relevante wetgeving in alle EU-landen vergelijkbaar is. Een uitspraak in Duitsland kan daardoor ook gevolgen hebben voor Nederlanders. Daarmee is de kans groter geworden dat een eventuele rechtszaak tegen Volkswagen zou kunnen slagen, aldus de stichting.

Of dat in de praktijk zo gaat werken is nog niet duidelijk. Een Nederlandse rechter moet zich hier nog over buigen. In maart startte die Justice-stichting nog een rechtszaak namens ‘een grote groep gedupeerden’. In Nederland gaat het volgens hun site om minstens 170.000 sjoemeldiesels die hier ooit zijn verkocht, Potentieel een flinke kostenpost voor Volkswagen, dus.