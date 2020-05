Toyota Proace City is goedkoper en schoner

De Japanners breiden het gamma voor de Toyota Proace City uit.

Het is een van de meest populaire marktsegmenten: die van de compacte bedrijfsauto. Vroeger betekende het nog echt een B-segmenter met een bak eraan, tegenwoordig zijn er heel aardige alternatieven die breed inzetbaar zijn.

Toyota Proace

De Toyota Proace City bijvoorbeeld. Dat is de meest compacte bedrijfswagen van Toyota in Nederland. Deze werd door confrère @RubenPriest al aangekondigd, maar de auto is sindsdien goedkoper geworden. Zoals in het artikel staat, was het gamma toen nog niet compleet.

Completer

Of het gamma nu wel compleet is, weten we natuurlijk nooit zeker. Wel is het gamma nu completer dan voorheen, dat meldt importeur Louwman. Er is nu namelijk een Toyota Proace City met benzinemotor. Of beter gezegd: er zijn twee benzinemotoren.

Benzinemotor

De 1.2 benzinemotor is levert 110 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De tweede motor is ook een 1.2, ditmaal met 131 pk. Deze is voorzien van een zesbak. Optioneel is een achttrapsautomaat leverbaar.

Franse techniek

Ondanks dat je de auto bij een Toyota-dealer bestelt, lijkt de motor ons de 1.2 PureTech driecilinder van PSA. Die motor is ook leverbaar in de Peugeot Partner en Citroen Berlingo. Dat is op zich niet vreemd, want het zijn identieke auto’s. Voordat mensen in de reacties komen met vooroordelen over ‘Franse techniek’, de Citroen Berlingo 1.9D is misschien wel een van de meest onverwoestbare auto’s.

Toyota Bedrijfswagen Champion

Daarnaast krijg je ook 200.000 km of 5 jaar garantie mee. Toyota probeert de auto ‘uniek’ te maken met de Toyota Bedrijfswagen Champion. Dat is je contactpersoon als je bijzondere wensen hebt met je bestelwagen. Denk aan de betimmering, een girofon, ombouw naar koelwagen en andere specifieke doeleinden.

600 euro goedkoper

De Toyota Proace City kostte tot voor kort nog 13.995 excl. BPM en BTW. De nieuwe Proace City kost je tegenwoordig slechts 13.395 euro. Dat geldt dan uiteraard voor de meest basale uitvoering met instapmotor. Diverse opties zijn uiteraard ook mogelijk, evenals een personenwagen-versie, de Toyota Proace Verso.