Aston Martin Vantage voor 25.000 euro op Marktplaats

Durf jij? Een Aston Martin Vantage voor slechts 25 mille te koop op Marktplaats!

Zo’n auto die de looks heeft alsof jij de loterij gewonnen hebt, maar stiekem heb je er helemaal niet zo veel voor moeten lappen. De Aston Martin Vantage is daar een uitstekend voorbeeld van.

Het geniale design van de auto is zo tijdloos dat de coupé er anno 2024 nog altijd zeer mooi bijstaat. Ik moet de eerste persoon op deze planeet tegenkomen die van mening is dat de Vantage géén mooie auto is.

Aston Martin Vantage op Marktplaats

Hoewel de looks van de auto exotisch zijn is de techniek dat niet. De Aston Martin heeft een interieur met onderdelen die je doen denken aan een Ford of Jaguar uit die tijd. De 4.3 liter V8 met 385 pk maakt je in dit tijdperk ook niet langer de koning bij het stoplicht. Ja, met vijf tellen naar de honderd is het nog steeds een rappe auto. Een beetje elektrische auto met wat power doet dat tegenwoordig ook.

Maar daar gaat het helemaal niet om, zeker niet bij deze occasion. Deze Aston Martin Vantage staat namelijk voor 25.500 euro te koop op Marktplaats! En nee, deze Brit heeft geen vijf ton gelopen. De kilometerstand bedraagt 125.411.

Wat is hier dan aan de hand? Er zijn wat elektronische lijken in de kast. De eerste “hmmm” komt naar boven door de verlopen APK. Dat is lastig rijden op de openbare weg. De tweede “hmm” is elektronisch gerelateerd. Een foutcode kan de auto in noodloop laten starten. Volgens de verkoper is dat niet elke keer het geval dat je de auto start, maar sporadisch. Goed verhaal. Oh ja, het stuur zit aan de andere kant. Het stuur is niet origineel, net als de AMR-stoelen. Kleinigheidje.

Kortom, deze auto heeft wat liefde nodig. De Aston Martin Vantage staat dan te koop voor 25.500 euro op Marktplaats, maar misschien moet je er ook wel 10 ruggen aan onderhoud tegenaan gooien. Wie het weet mag het zeggen.