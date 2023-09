Koop een fabrieksnieuwe Aston Martin DB7 op Marktplaats

Het is de duurste DB7 van Nederland, maar dan heb je wel een fabrieksnieuw exemplaar.

Een Aston Martin bezitten, dat willen we allemaal. Het mooie is: dat kan ook zonder dat je meteen multimiljonair hoeft te zijn. Er zijn een aantal Aston Martins die met een beetje hard werken binnen bereik komen. Neem bijvoorbeeld de DB7. Daar zijn er aardig wat van gebouwd, dus je kunt exemplaren vinden voor om en nabij de 40 mille. Dat is nog te overzien.

We hebben op Marktplaats echter een exemplaar gevonden dat een stuk duurder is dan gemiddeld. Meestal bewaren we de prijs voor het laatst, maar nu zullen we het maar meteen verklappen: voor deze Aston Martin DB7 wordt €99.500 (!) gevraagd.

Daarmee is het opeens geen bereikbare droomauto meer, maar gewoon een peperdure occasion. De vraag is natuurlijk: waarom is deze DB7 zoveel duurder dan alle andere DB7’s?

Dat heeft allereerst te maken met, je raadt het al, de kilometerstand. Deze 20 jaar oude Aston heeft een luttele 3.832 km op de klok staan. De eigenaar had kennelijk dus weinig behoefte om de 5,9 liter V12 te horen.

Is de kilometerstand het enige wat deze DB7 bijzonder maakt? Nee, want het gaat hier ook om een DB7 GTA. De ‘A’ houdt in dit geval niet in dat de auto lichter is gemaakt (zoals bij Alfa Romeo), maar simpelweg dat het een automaat betreft. Belangrijker is echter het feit dat de GTA is de verbeterde versie is van de DB7.

Dat zit ‘m vooral in het onderstel, wat een upgrade heeft gekregen. De DB7 GT (de handgeschakelde versie) had ook nog zo’n 10 pk extra, maar die upgrade ging aan de GTA voorbij. De automaat zou dat namelijk niet aan kunnen. Daarom moet de DB7 GTA het doen met de standaard 426 pk.

Qua uiterlijk zijn de GT en GTA te herkennen aan de grille met de dikkere rand, de subtiele geïntegreerde spoiler en de velgen. Inderdaad, schokkende wijzigingen zijn er niet. Wat rechtvaardigt dan de torenhoge meerprijs? Dat zit ‘m vooral in de zeldzaamheid van de DB7 GTA.

Waar er in totaal zo’n 7.000 exemplaren zijn gebouwd van de DB7, zijn slechts 112 daarvan een GTA. Van de GT en GTA samen zijn slechts 302 exemplaren gebouwd. Ziehier de tweede reden dat er zoveel voor deze Aston gevraagd wordt.

Als je gewoon een leuke DB7 zoekt moet je vooral even verder kijken. Als je een collectie wilt beginnen met alle versies van de DB7 is dit een uitgelezen kans om de zeldzaamste versie te pakken te krijgen. Dan verwijzen we je graag door naar Marktplaats.