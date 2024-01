Nieuwe Aston Martin Vantage is in aantocht!

Tegelijk met de nieuwe F1-auto gaat Aston Martin nog iets onthullen: een nieuwe Vantage.

Aston Martin is voorzichtig aan het downsizen geslagen, door de V12 te schrappen. Maar niet getreurd: verder gaan de Britten voorlopig gewoon door op de oude voet. Er is een nieuwe Vantage in aantocht en die gaat gewoon weer een V8 krijgen. Geen V12 meer, maar daar valt mee te leven. De V8 was altijd al de aangewezen motor voor de Vantage.

Aston Martin kondigt nu de onthulling van de nieuwe Vantage aan. Ze beloven dat dit de snelste en meest opwindende Vantage ooit wordt. Dat klinkt alvast goed. We kunnen dus in ieder geval aannemen dat de AMG V8, die nu 510 pk en 685 Nm levert, een upgrade krijgt.

We moeten er meteen bij zeggen dat je ‘nieuw’ met een korreltje zout mag nemen. Het teaserplaatje (zie headerfoto) doet heel erg denken aan de huidige Vantage en de spyshots ook. Reken dus op een doorontwikkeling, zoals de DB12 ook een doorontwikkeling is van de DB11.

Als we kijken naar de spionagebeelden zien we dat de platte koplampen van de huidige Vantage worden vervangend door druppelvormige koplampen. De Vantage krijgt daarnaast een grotere grille, net als de DB12 en de V12 Vantage.

We weten ook al wanneer de nieuwe c.q. doorontwikkelde Vantage onthuld gaat worden. Dat is al over twee weken, op 12 februari. Toevallig is dat ook de datum waarop het doek van de nieuwe Aston Martin F1-auto – de AMR24 – getrokken wordt.

Onthullingen van nieuwe Formule 1-auto’s zijn stiekem niet zo spannend, maar nu heb je dus een extra reden om te kijken. Naast de Aston Martin Vantage voor de straat zal ook meteen de nieuwe Vantage GT3 onthuld worden. Het kan niet op!

Video credit: Automotive Mike