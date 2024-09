Volvo ook van binnen nog steeds bij de tijd

Volvo’s lijken van buiten een houdbaar design te hebben, dus vindt het merk het tijd om ook het interieur wat tijdlozer te maken.

Het is alweer 15 jaar geleden dat Ford hun aandeel in Volvo dumpte en de Chinese partij Geely ermee aan de haal ging. Des tijds was het meest memorabele wat China had bijgedragen aan de Europese auto-industrie dat hun auto’s bizar slecht scoorden op de Euro-NCAP-test, dus dat was bijzonder. Het resultaat is overduidelijk. Het hele gamma van Volvo ging op de schop en het merk maakte een revolutie mee qua design. De soms ietwat vreemde ontwerpen onder Ford werden afgelost door moderne en met terugwerkende kracht tijdloze auto’s.

Tijdloos

Het is immers ook al weer negen jaar geleden dat Volvo met de tweede en huidige XC90 op de proppen kwam. Dat model krijgt een flinke facelift om nog even naast de EX90 te kunnen bestaan. Het is op zich een prima facelift, maar om de XC90 als een compleet verjaarde bak af te lossen was het absoluut niet nodig. Qua design heeft Volvo goud in handen.

Interieur

Volvo had altijd eenzelfde designethos voor het interieur, ten tijde van de XC90 was Volvo er trots op dat je maar een tiental fysieke knoppen in je middenconsole hebt. Toch verjaart elk auto-interieur vrij snel de laatste en dat is te wijten aan het scherm. Software wil nou eenmaal niet zo houdbaar zijn. De originele software van de XC90 nog steeds hebben zou betekenen dat je nu nog met een iPhone 6S en diens originele iOS-versie zou rondlopen.

Volvo gaat het probleem aanpakken op dezelfde manier als een smartphone-fabrikant dat zou doen. Uiteraard heeft Volvo namelijk de software op zijn tijd bijgepunt waar nodig, tot een geheel nieuwe versie die debuteert in de XC90-facelift en de EX90. Volvo kondigt nu aan dat je niet weer een ton hoeft stuk te slaan op een nieuwe XC90 en de oude software overgezet wordt naar vroegere modellen. Zo profiteert jouw inmiddels verjarende Volvo van het nieuwste dat de Zweden in huis hebben. Je krijgt de update helemaal gratis en Over the Air te downloaden.

2020

Enige nadeel: de vlieger gaat niet helemaal op voor elke oude Volvo. Op zich wel voor elk model, maar een model vóór bouwjaar 2020 krijgt de update niet. Toch meent het Zweedse merk dat zo’n 2,5 miljoen eigenaren wereldwijd de update mogen ontvangen.