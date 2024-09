BMW brengt raceauto-feature nu naar elke straatauto

Het is overigens geen koolstofvezel motorkap, maar een belangrijke veiligheidsfeature die naar elke BMW in één land komt!

Er kleeft geen prijs aan veiligheid, zo zegt men vaak. Helemaal op het gebied van raceauto’s wordt er veel aan de veiligheid gedaan. Ongelukken gebeuren met hogere snelheden dan in het verkeer en een beetje raceauto kan ervoor zorgen dat de coureur zonder serieus letsel uit serieus harde klappers komt.

Nazorg

En mocht het dan wel fout gaan, dan is de nazorg vaak ook belangrijk. Al geldt dat ook voor straatauto’s. Er wil wel eens een serieuze brand ontstaan in een auto en kunnen blussen zou een mooie bonus zijn. Er zijn voldoende auto’s geleverd met brandblussers, al gaat dat vaak gepaard met serieuze circuitauto’s omdat je zonder brandblusser op sommige circuitdagen niet mee mag doen. Plus, die extra veiligheid is altijd mooi. Toch?

Verplichte brandblusser

Nu is het niet een overkoepelende circuitdag-organisator die zegt dat je een brandblusser moet hebben, maar een heel land. Zuid-Korea. Wellicht nogal op stelten gezet door het recente incident waar een EV-brand voor een flinke chaos zorgde, komen er allerlei extra veiligheidsmaatregelen voor auto’s. Waaronder dat elke auto die vanaf 1 december 2024 verkocht wordt, met vijf zitplaatsen of meer, verplicht een brandblusser aan boord moet hebben. BMW zet gelijk woorden om in daden en presenteert als eerste de brandblusser die in de auto’s aanwezig zullen zijn.

BMW mag aan de bak, want het merendeel van hun gamma is een vijfzitter. Hetzelfde geldt uiteraard voor MINI. De twee merken krijgen allebei een koffer waar de blusser in past en de blusser zelf heeft het logo van BMW of MINI erop geprint. Bovendien beweert BMW dat deze brandblusser beter is dan je gemiddelde rode unit die je aan de muur van je kantoorpand hebt en 30 procent effectiever in het blussen van een brand. Toe maar.

Zoals gezegd, er kleeft geen prijs aan veiligheid, dus dat Korea meedenkt met die gedachte is op zich mooi. Auto’s worden er zo niet goedkoper op, dus als meer landen over de brug gaan, kan het een duur grapje worden. Voor nu geeft BMW de blusser enkel weg met auto’s die in Korea verkocht worden in ieder geval. Inclusief een koffer die zo te zien heel wat bagageruimte op slokt. En zou het echt handig zijn dat je bij een serieuze brand nog helemaal een koffer open moet ritsen en de riempjes los moet halen?