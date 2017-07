Aston Martin verklaart de oorlog aan de flippers

Flippen dat doe je maar met Flippo's. Of met je staart als je een dolfijn bent.

In navolging van Porsche geeft Aston Martin aan een beetje klaar te zijn met lieden die een quick Buck willen scoren door hun producten te kopen en ze vervolgens direct voor veel geld door te verkopen. Deze praktijk is tegenwoordig een populaire manier voor opportunisten om kortstondig een exoot in handen te hebben en er vervolgens nog een slaatje uit te slaan ook.

Laten we wel zijn, voor de meeste mensen zijn die eerste paar dagen dat je een supercar hebt 90 procent van de fun. Je laat ‘m zien aan al je vrienden, gooit er een paar revjes uit, maakt een filmpje voor Social Media en rolt er een keer mee langs dat terras waar die knappe serveerster werkt. Daarna zet je hem voor goed in je garage. Per slot van rekening is de luxe SUV waar je over beschikt stiekem veel comfortabeler en praktischer om in rond te pruttelen.

Ooit, heel lang geleden in een wereld hier ver vandaan was dit genoegen, afgezien van het Social Media aspect, alleen weggelegd voor de échte rijken. Alleen zij konden immers de gigantische afschrijving van zo’n kanon dragen. Dankzij de klassiekerbubbel die doorwerkt in de prijzen van de klassiekers van morgen, kan inmiddels echter iedere Youtube-pipo zo’n ding kopen. Je krikt je views flink omhoog en vervolgens flip je dat ding gewoon weer voor de hoofdprijs.

De arme fabrikanten die de super- en hypercars voor goed geld wegzetten zien deze praktijk naar eigen zeggen met lede ogen aan. Zij willen namelijk dat hun auto’s in verband worden gebracht met mensen die weten hoe het heurt en niet met ordinaire handelaartjes. Ferrari heeft bijvoorbeeld al lang een soort ballotage-commissie opgezet om te bepalen wie er wel en wie er niet in aanmerking komen voor de meest speciale modellen. Sommigen vinden dat maar eng gedoe, maar gezien de realiteit van vandaag de dag volgen concullega’s Porsche en nu dus ook Aston Martin het voorbeeld van de Italianen.

Andy Palmer, de CEO van Aston, gooide er namelijk deze Tweet uit in antwoord op de hartekreet van een zekere Woodsypedia. Woodsy gaf aan lichtelijk droevig te worden van het feit dat er een Valkyrie wordt aangeboden voor 9.999.999 Pond via een bekende Britse okkazie-site.

Pak aan Valkyrie-flipper! Dikke winst pakken op een speciale Aston doe je maar één keer ongestraft. Daarna wordt het tandjes tuffen. Geloof jij dat de fabrikanten daadwerkelijk een einde willen/kunnen maken aan de flip-gekte? Houd je meer van Flipje-jam dan van auto’s flippen? Laat het weten, in de comments!