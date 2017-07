Vettel vs Sagan: wat de FIA kan leren van Le Tour

Opschudding in Spandex-land gisteren. Één van de toppers in het peloton ging in de fout en werd bestraft met een tijdstraf. Later volgde er ook nog een evaluatie van die straf. Het deed ons ergens aan denken op de redactie, maar wat was het ook alweer?

Oh ja! Sebastian Vettel natuurlijk. Net als Peter Sagan is de Duitser een prominent figuur in zijn sport. Net als Sagan maakte de Duitser een opmerkelijke stuurbeweging in de richting van een concurrent. In beide gevallen kwam het tot een aanvaring en oorspronkelijk ook tot hetzelfde resultaat: een tijdstraf voor de dader. Maar er is één belangrijk verschil. Vettel kwam bij nadere bestudering weg zonder strengere straf, Sagan werd gediskwalificeerd uit de hele Tour de France. Hoe kwam deze discrepantie tot stand?

Het sportieve aspect in de Formule 1 wordt zoals de meesten wel zullen weten geregeld door de FIA. In de Tour de France neemt de ASO (Amaury Sport Organisation) deze rol op zich. Als je dat als autoliefhebber je bekend in de oren klinkt dan kan dat: het is dezelfde organisatie die ook de 24 uur van Le Mans en Le Dakar organiseert. Ook wat dat betreft is de vergelijking dus niet zo ver gezocht.

Overeenkomsten tussen de methode van strafbepaling:

Het besluit achter de groene tafel, de achterkamertjes, het schimmige politieke spel. Zowel in Le Tour als in de Formule 1 weten we als publiek heel weinig over de echte beweegredenen van de lieden die zich over dit soort kwesties moeten buigen.

Als publiek zouden we daar meer over te weten moeten kunnen komen. Op deze manier blijft boven de markt hangen dat economische of andere belangen een rol spelen bij de besluitvorming. Wordt Vettel de hand boven het hoofd gehouden om de strijd in het kampioenschap levend te houden? Offeren de Fransen een grote speler in het veld op om eindelijk weer eens Frans succes mogelijk te maken? Misschien houd je dit soort discussies altijd, maar zonder keiharde uiteenzettingen over waarom bepaalde beslissingen genomen zijn, werk je ze ook actief in de kaart.

De verschillen in de methode van strafbepaling:

Het grote verschil is dat de evaluatie van Vettel’s straf ruim een week op zich liet wachten. Omdat de tijd alle wonden heelt, was de materie toen al veel minder verhit dan op de dag zelf. Vettel had zelfs voldoende tijd om, na zijn aanvankelijke weigering om het incident überhaupt te adresseren, zich te verontschuldigen. De ontmoeting in Parijs was daarmee mosterd na de maaltijd. Vettel kreeg op zijn 30ste verjaardag dan ook een extra cadeautje van de FIA in de vorm van de mededeling dat zij hem niet extra aan zouden pakken.

Het had overigens nog erger kunnen zijn. De FIA had er volgens de eigen statuten ook voor kunnen opteren Vettel voor haar Internationale Tribunaal te dagen. In dat geval zou de aangeklaagde (Vettel) pas na maximaal 15 dagen een antwoord hebben moeten geven op datgeen hem voor de voeten wordt geworpen. Vervolgens heeft de tegenpartij weer 15 dagen om daar op te reageren, enzovoorts. Een dergelijk proces kan zodoende een groot deel van het seizoen bestrijken, waardoor de fans die de races kijken eigenlijk niet weten wat ze precies zien. Vettel zou dan bijvoorbeeld kunnen winnen in Oostenrijk, maar blijft die winst staan of wordt hij alsnog gediskwalificeerd? En wie heeft dan de race gewonnen? Dat soort gedoe wil je niet.

In de Tour daarentegen ging een jury vlak na de etappe al in conclaaf om het geval Sagan te beoordelen. Het resultaat daarvan is inmiddels bekend. Sagan’s team probeerde de beslissing nog aan te vechten, maar vanochtend legde de Slowaakse fietsheld zich neer bij het feit dat de Tour voor hem voorbij is dit jaar. Oké, wellicht wordt deze manier van handelen deels ingegeven door het feit dat de Tour op niemand wacht en niet de luxe heeft van twee weken rust na een racedag. Desalniettemin lijkt het ijzer smeden als het heet is een goede optie als het aankomt op sportieve incidenten beoordelen. Daar zouden ze eens naar moeten kijken in de F1.

Conclusies:

Al het goede komt in drieën, dus we hebben nog een spectaculair sportmomentje te goed. Los van of je voor of tegen de straffen van Sagan en Vettel bent, zouden we graag wat meer inzicht hebben in hoe dit soort beslissingen tot stand komen. Of harder straffen op zich ‘werkt’ zullen we zien op de circuits. Voelt Vettel zich vanaf nu elke race geroepen om tegen iemand aan te rijden, of heeft hij zijn les ondanks de relatief lichte straf toch geleerd?

Als we het toch hebben over lessen leren: de FIA moet gaan nadenken of die beslissingen achter stoffige tafels dagen na dato nog wel van deze tijd zijn. Zorgvuldigheid is prima, maar het moet niet ten koste gaan van de daadkracht. Het is per slot van rekening sport en geen oorlogstribunaal.