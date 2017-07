Volgens de verkoper is dit een perfecte belegging

We zijn zeer benieuwd hoe jullie daarover denken.

Ja hij heeft de achterlichten van een Mazda 323 en er zitten Ford-knopjes in het interieur, maar los daarvan kun je er niet omheen dat de DB7 -een ontwerp van Ian Callum– een tijdloze schoonheid is. Ikzelf vind vooral de latere versies met V12 gaaf, al mochten de eerste exemplaren met zescilinders er ook absoluut zijn.

De auto in deze advertentie is een van de laatste DB7’s die van de band kwam rollen en afgaand op de foto’s staat de Britse coupé er knisperstrak bij. Op de teller staan 55.504 kilometers en mede daarom is ’t volgens de verkoper een prima beleggingsobject.

Het gaat om een latere DB7 en dus ligt een V12 met 420 pk onder de kap. Daarmee zoeft de Aston in 5 tellen rond naar 100 km/u en de top bedraagt 298 km/u. Verder had de Brit uit 2003 een nieuwprijs van 192.000 euro. De verkoper wil er 14 jaar later nog 44.990 euro voor vangen. Zijn jullie ’t met hem eens dat dit een mooi beleggingsobject is? We zijn benieuwd!