Webber: de gridstraffen in de F1 zijn debiel

Marky Mark laat van zich horen.

De gepensioneerde coureur richt dit keer zijn pijlen op de gridstraffen die coureurs kunnen krijgen als de techniek hen in de steek laat. Sinds de FIA een limiet heeft ingesteld op het aantal motoren die de rijders elk jaar mogen gebruiken, ontvang je een gridstraf als je over het ingestelde quotum heengaat.

Omdat een motor vaak niet helemaal naar zijn grootje gaat, geldt voor verschillende onderdelen een afzonderlijk quotum. De onderdelen die in het reglement benoemd worden zijn de verbrandingsmotor zelf, de turbo, de MGU-H en MGU-K units, de Energy Store en de ‘control electronics’. Dit jaar mogen de teams van al deze units maar vier stuks gebruiken.

Tot zover is alleen McLaren over de grens gegaan. In Bakoe kregen de twee McLaren-coureurs samen liefst 70 plaatsen straf. Volgens velen is dat een waanzinnige situatie en Webber is één van hen. Hij vindt het idioot dat een factor die grotendeels buiten de invloedssfeer van de coureur ligt zo’n invloed kan hebben op het verloop van races of een kampioenschap. Nu al kijken velen bijvoorbeeld met argusogen naar Vettel, die inmiddels al zijn vierde turbo in gebruik heeft. Ter vergelijking: beide Mercedes-coureurs hebben van alle onderdelen nog maar twee stuks gebruikt.

In plaats van de huidige straffen zou Webber liever zien dat teams bijvoorbeeld alleen constructeurs-punten in mindering worden gebracht bij teveel technische malheur. Zo raakt het de teams alsnog om een onbetrouwbare auto te hebben, maar zijn de coureurs er niet de dupe van.

Aan de ene kant ben ik het wel eens met de Ozzie, maar aan de andere kant kan je ook zeggen dat de F1 een teamsport is. Als coureur heb je daardoor te maken met zowel de sterke als de zwakke punten van je team. Vind jij het huidige systeem puik, of moet er een dikke streep door getrokken worden? (via autosport.com)