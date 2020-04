Aston Martin wil het Britse Ferrari worden

Moeten we daar blij mee zijn?

Het is geen geheim dat Aston Martin in zwaar verkeert. Blijkbaar doen ze toch iets niet goed, maar wat? Gelukkig is er de reddend engel in de hoedanigheid van Lawrence Stroll. De multimiljonair brengt niet alleen een enorme zak geld mee, maar ook ervaring.

Het toeval wil dat Lawrence Stroll lange tijd actief is geweest als Ferrai-importeur in Canada. Hij weet dus precies hoe Ferrari het aanpakt. Wat is namelijk de strategie van Ferrari? Niet zo veel mogelijk auto’s bouwen, maar zo veel mogelijk winst maken per auto.

Lawrence Stroll wil diezelfde strategie toepassen op Aston Martin. Het Britse merk produceert nu 5.800 sportwagens per jaar. CEO Andy Palmer zegt in een interview met Autocar: “Dat worden er minder in 2020.” Palmer lijkt dus maar wat graag de zogenaamde ‘Ferrari-strategie’ uit te willen voeren. Of zou het een mooi verhaaltje zijn om te verdoezelen dat de Vantage niet het verwachte succes is?

Let wel: Palmer heeft het over sportwagens. Er komt namelijk wel degelijk een ‘volumemodel’ in vorm van de DBX. Dit lijkt dus enigszins in tegenspraak te zijn met de eerder genoemde strategie. Toch ziet Palmer dat anders. Volgens hem volgt Aston Martin ook met de DBX het voorbeeld van Ferrari. Ze laten de klanten de auto individueel samenstellen en vervolgens (lang) wachten.

Waar Aston Martin in ieder geval de Ferrari-toer mee opgaat: de plaatsing van de motoren. Er zitten namelijk diverse auto’s met middenmotor in de pijplijn, waaronder de Valkyrie. Hierin heeft Palmer echter nog niet de hand gehad, aangezien deze modellen al lang in ontwikkeling zijn. Naast de Valkyrie krijgen ook de Valhalla en de nieuwe Vanquish (zie foto) een middenmotor.

Hoewel Aston Martin ook een sterke merknaam heeft, mede dankzij een zekere geheim agent, is het nog geen Ferrari. Het Italiaanse merk heeft zo’n ongelofelijk sterke naam dat ze eigenlijk alles kun maken. Exorbitant hoge prijzen, lange wachttijden, mensen de deur wijzen: klanten blijven toch wel kopen. Helaas geldt dat niet voor Aston Martin. Misschien kunnen ze daarom toch maar beter het Britse Aston Martin blijven.

Via: Autocar