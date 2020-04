De Koenigsegg Gemera haalt een frisse neus

Aanschouw de vierzits Koenigsegg in de buitenlucht.

Deze lente komen niet alleen de kalfjes naar buiten dartelen, maar ook de Koenigsegg Gemera. De bizarre vierpersoons hypercar was dé verrassing van Genève. Nu was dat laatste niet zo moeilijk, want Koenigsegg was het enige merk dat hun modellen daadwerkelijk vanaf de beursvleur van Genève presenteerde.

We hebben de Gemera alleen nog maar kunnen zien in een donkere beurshal en op gekuntselde persfoto’s. Gelukkig heeft Koenigsegg nu tijd gevonden om een uitgebreide photoshoot te doen bij hun thuisbasis in Ängelholm. Nu kunnen we ons wat beter voorstellen hoe de spraakmakende auto in het echt overkomt.

Het lijkt op een gegeven moment onmogelijk om nog een nieuwe niche aan te boren, maar Christian heeft het toch geflikt met deze auto. De Gemera combineert Koenigsegg de bizarre snelheid van een hypercar met de praktische bruikbaarheid van een GT. Dat niemand daar eerder aan heeft gedacht.

Deze praktische bruikbaarheid uit zich in het feit dat de auto aan vier (volgroeide) personen plaats biedt. Desondanks oogt de auto nog steeds als een hypercar: een knap designstaaltje. De vier personen kunnen niet alleen fatsoenlijk zitten in de Gemera, maar ze kunnen hun koffers nog meenemen ook. Verder is er ook gedacht aan voor een hypercar ongebruikelijke zaken als gekoelde en verwarmde bekerhouders.

De Koenigsegg Gemera baarde niet alleen opzien met zijn ruimteconcept, maar ook met zijn aandrijflijn: de Tiny Friendly Giant. Deze is Tiny omdat het een driecilinder is, Friendly omdat de uitstoot laag is en een Giant omdat er 608 pk (!) uitkomt. Daarbovenop komen nog eens drie elektromotoren die het totale vermogen op meer dan 1.724 pk brengen. Dit is goed voor buitenaardse prestaties: in 1,9 seconden naar de 100 km/u en een top van meer dan 400 km/u.

Het wachten is nu op de eerste Gemera’s die op de openbare weg verschijnen. Dat gaat nog wel even duren, want de productie start pas volgend jaar. Voorlopig moeten we het even met deze beelden doen.