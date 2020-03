Aston Martin krijgt nog meer Lawrence Stroll-geld

De Canadese miljardair Lawrence Stroll neemt een nog groter aandeel in Aston Martin.

Aston Martin heeft het als autofabrikant financieel moeilijk. De verwachtingen draaide 180 graden toen bekend werd dat Lawrence Stroll onderdeel ging uitmaken van het Britse automerk. De miljardair neemt een groot kapitaal mee.

Nu blijkt dat Stroll een nog veel groter aandeel krijgt in het merk dan in eerste instantie was bekend geworden. Dat heeft te maken met het feit dat het aandeel van Aston Martin recent hard is gekelderd. Net als tal van andere autofabrikanten hakt het coronavirus er hard in bij de Britten.

In eerste instantie zou Stroll zich voor 16,7 procent inkopen in het automerk. Het aandeel van de Britse autofabrikant daalde afgelopen week onder de £2 per stuk. Daarom heeft de miljardair besloten een groter aandeel in het merk te nemen. De Canadees koopt zich niet voor 16,7 procent, maar voor 25 procent in. Dit voor een prijs van £2,25 per aandeel. Yew Tree, het investeringsfonds van Lawrence Stroll, brengt een kapitaal van £75.5 miljoen mee. Dat is £20 miljoen meer in vergelijking met de oorspronkelijke plannen.

Door het coronavirus kampt Aston Martin met minder verkopen. Met name in China en andere delen van Azië. Het merk verwacht ook klappen te krijgen vanuit andere regio’s in de wereld. Denk aan Europa, dat nu ook deels op slot gaat. (via Autocar)