Koop deze bizarre occasion bij onze zuiderburen

Naar een tweede exemplaar van de Bizzarrini BZ-2001 kun je lang zoeken.

Giotto Bizzarrini heeft in zijn carrière aan heel wat bijzondere auto’s de hand gelegd, zowel bij grote sportwagenmerken als onder zijn eigen naam. Tot zijn laatste wapenfeiten behoort deze BZ-2001. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden komt deze auto net zo min uit 2001 als 2001: A Space Odyssey. In werkelijkheid stamt de Bizzarrini uit 1992. Het ontwerp is echter futuristisch genoeg om voor een auto uit 2001 door te kunnen gaan.

Als je nog nooit van deze auto gehoord hebt is dat niets om je voor te schamen. De Bizzarrini BZ-2001 is namelijk nooit verder dan een concept is gekomen. Zelfs al zou de auto wel het productiestadium bereikt hebben, dan zou het nog een zeldzaamheid zijn geweest. Het plan was namelijk om de BZ-2001 in een beperkte oplage van 25 stuks te bouwen.

Dat mooie plannetje is echter nooit van de grond gekomen. Het bleef dus bij deze ene auto. Je zou het niet zeggen, maar de basis is een Ferrari Testarossa. Van het hoekige jaren ’80-ontwerp is echter niks meer over. Bizzarinni heeft er een geheel eigen draai aan gegeven. Hoewel de voorkant nog wel te doen is, kan er niet echt gesproken worden van een verbetering.

De Amerikaan Barry Watkins was de drijvende kracht achter het project. Hij was ook degene die Bizzarrini benaderde. Giotto tekende de auto en verleende zijn naam aan het project. Watkins legde zich toe op het ontwikkelen van de motor: een zeven liter V8. Die is er echter nooit gekomen. Op zich is dat laatste geen slecht nieuws. De BZ-2001 beschikt nu dus nog ‘gewoon’ over de twaalfcilinder boxermotor uit de Testarossa.

Deze unieke auto is nu niet ver bij ons vandaan opgedoken. De enige echte Bizzarrini BZ-2001 staat namelijk te koop bij LM Classics in het Belgische Genk. Vraagprijs? €750.000. Dat is aanzienlijk meer dan wat je voor een Testarossa betaalt, maar zo werkt schaarste nu eenmaal.