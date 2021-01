Aston Martin wil met terugwerkende kracht wereldrecord vestigen - Autoblog.nl

Onder het motto ‘beter laat dan nooit’ gaat de Aston Martin Bulldog het veertig jaar na dato nog eens proberen.

Inmiddels is de bizarre mijlpaal van 500 km/u al in zicht voor productieauto’s. Rond 1980 lag de lat voor de snelste productieauto’s nog een stuk lager: toen moest je een topsnelheid van 300 km/u bereiken om iedereen de mond te snoeren.

Bij de snelste productieauto’s ter wereld denk je niet direct aan Aston Martin. Toch is het record ooit in handen geweest van dit oer-Britse merk. In 1959 was het namelijk de Aston Martin DB4 GT die met een top van 245 km/u de Mercedes 300SL van de troon stootte.

Zo’n twintig jaar later had Aston Martin weer een auto gebouwd die deze potentie had: de Bulldog. Deze auto leek in de verste verte niet op de DB4 GT, met zijn extreem platte en hoekige vorm. Mede daardoor was de auto echter wel extreem aerodynamisch en zodoende bloedsnel. Wat ook meehielp was het feit dat de twin-turbo V8 ergens tussen de 600 en 700 pk kon leveren.

Hoewel de Bulldog er uitzag als een typische concept car die nooit in productie zou gaan, waren er toch plannen voor. Er werd gedacht aan een beperkte oplage van 15 tot 25 stuks. Daarmee zou het ook mogelijk zijn het record voor de snelste productieauto ter wereld te grijpen. Het record was op dat moment in handen van de Miura P400S, die 288,6 km/u aan kon tikken.

De Bulldog ging hier makkelijk overheen, want bij een testrit werd een snelheid 307 km/u neergezet. Volgens Aston Marin zou de auto theoretisch zelfs tot een topsnelheid van 381 km/u in staat zijn, bijna 100 km/u (!) sneller dan de Miura. Helaas is er nooit meer dan één exemplaar gebouwd en is het zodoende ook nooit de snelste productieauto geworden.

Wat de daadwerkelijke topsnelheid was van de Bulldog zullen we dus nooit weten. Althans, dat zou je denken. Het lijkt er nu echter op dat we alsnog getuige kunnen zijn van de volle potentie van de Bulldog. De auto wordt momenteel namelijk gerestaureerd, en daar blijft het niet bij.

Wat is het plan? Na de restauratie gaat de Bulldog niet terug de garage in, maar gaat er een poging gedaan worden de 200 mph (321 km/u)-grens te overschrijden. Er is ook al een geschikte coureur gevonden: Darren Turner, die momenteel voor Aston Martin Racing rijdt. Dit alles veranderd natuurlijk niets aan de bestaande records, maar het is wel heel interessant. Al was het alleen maar om de spectaculaire Bulldog in actie te zien.