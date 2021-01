Deze droomoprit is geen fata morgana - Autoblog.nl

Iemand in Las Vegas heeft een even gaaf als gevarieerd gezelschap aan auto’s bij elkaar gespaard.

Een gigantische oprit boordevol gave sportwagens: wie droomt daar nou niet van? Voor een select groepje mensen is deze droom veranderd in een échte oprit vol met échte auto’s. Zoals de oprit in Las Vegas die je hier op de foto ziet.

Helaas voor de eigenaar (als hij nog leeft) moest hij afstand doen van zijn verzameling. Al deze auto’s gaan dus binnenkort onder de hamer. Voor ons als dromers is dit een mooie gelegenheid om deze collectie eens nader te bekijken. Een ding is in ieder geval meteen duidelijk: de eigenaar had een brede smaak.

Een van de meest een in het oog springende auto’s is de Diablo VT Roadster uit 1999. Met een V12 achter je rug is een open dak natuurlijk een groot pluspunt. Als je in Las Vegas woont ook. Qua looks is de Diablo nog altijd een spectaculaire verschijning. Hetzelfde geldt voor de Porsche 911 Turbo Slantnose uit 1987 in een identieke kleur. Degenen die net iets meer stijl wensen komen eveneens aan hun trekken. We zien namelijk ook een donkerrode Ferrari 365 GT 2+2 op de oprit staan.

We kunnen eigenlijk wel stellen dat iedereen aan zijn trekken komt, want de verzameling loopt uiteen van een vooroorlogse Packard tot een Fisker Karma. Voor de volledigheid zetten we alle auto’s hieronder op een rijtje. Kiest u maar!

Lamborghini Diablo VT Roadster (1999)

Porsche 930 Turbo Slantnose (1987)

Ferrari 365 GT 2+2 (1970)

Porsche 964 Turbo (1994)

Ferrari 488 GTB (2016) met Misha Designs-bodykit

Porsche 930 Turbo (1979)

Ferrari 360 Modena (2004)

Mercedes SLS AMG (2012)

Fisker Karma (2012)

Ford Mustang Boss 302 (1970)

Chevrolet Corvette C5 (2005) omgebouwd door Custom Reflections Coachworks

Ford Thunderbird (1965)

Packard 1104 Super Eight Roadster (1934)

Foto’s: Stratas Auctions