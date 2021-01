Rico Verhoeven gaat voor de grootste BMW - Autoblog.nl

Rico Verhoeven heeft naast grote spieren nu ook grote nieren.

Eerder vandaag schreven we al dat ze bij PSV een nieuwe sponsordeal te pakken hebben. Ze verruilden namelijk Alfa Romeo voor BMW. Blijkbaar is het ‘Sponsor een Brabander’-week bij BMW, want ook Rico Verhoeven kreeg de sleutels van een gloednieuwe Bimmer.

Gezien Rico’s afmetingen moet hij eigenlijk wel een grote auto hebben, zodat alles een beetje in verhouding blijft. Hoewel hij op miraculeuze wijze in een McLaren 720S past, kunnen we ons voorstellen dat er prettigere auto’s zijn als je 1,96 meter lang (en ongeveer net zo breed) bent. Een kolossale SUV bijvoorbeeld.

We kijken er daarom niet heel raar van op dat de nieuwe aanwinst van Rico Verhoeven een BMW X7 is. Dit is namelijk de grootste SUV die het merk ooit bouwde. Met een lengte van 5,15 m, een hoogte van 1,80 m en een breedte van 2 meter kunnen we wel spreken van de Rico Verhoeven onder de BMW’s.

De kersverse BMW X7 van Rico Verhoeven is vrij ingetogen uitgevoerd, in het zwart met zilverkleurige velgen. Dat betekent niet dat het een ingetogen auto is. Integendeel, met de XL-nieren is een X7 net zo in your face als een stoot van Rico. Wat niet af te leiden is uit de foto’s, maar wel uit een Instagram-video die de kickbokser postte: we kijken hier naar een X7 xDrive30d.

Dat betekent dat het oneerbiedig gezegd een instappertje is. We hebben het desondanks wel over een auto met een prijskaartje van €168.290. Dat is ongetwijfeld niet het bedrag dat Rico ervoor betaald heeft, maar dat terzijde. In een X7 xDrive30d heb je een ietwat magere 265 pk tot je beschikking en 630 Nm koppel. Daarmee sleur je dit 2.345 kg wegende gevaarte (exclusief Rico) in 7 seconden naar de 100 km/u.

Het is niet bekend of de zwaargewicht ook nog zijn McLaren 720S in de garage heeft staan. Zo ja, dan matcht de X7 qua kleur in ieder geval met de achterkant van zijn McLaren.

Foto’s: BMW Ekris