In deze Aston Martin mag je dronken worden

Geniet, maar met mate van deze bijzondere Aston Martin.

Auto’s en drank, meestal geen gelukkige combinatie. Als je aan het rijden bent tenminste. Als je niet meer van plan bent achter het stuur te kruipen kun je gerust een drankje nuttigen. Maak het niet te gek en kruip zeker niet meer in de auto, anders krijg je Tom Waes-taferelen.

Er is nu een Aston Martin waarbij zonder schuldgevoel onder invloed mag raken. Het is alleen geen auto, Aston Martin is namelijk een samenwerking aangegaan met Glenfiddich, een mooi whiskymerk. Het resultaat is twee exclusieve flessen die hopelijk net zo lekker smaken als het geluid van een Aston Martin V12.

We hebben het over de Glenfiddich 16 Years Old en een nog wat zeldzamere 19 Years Old. Beide limited editions zijn gemaakt om de samenwerking tussen de Schotse whiskyproducent en het Aston Martin Formule 1-team te vieren. En feestjes moeten gevierd worden.

De jongste van de twee, de 16 Years Old, komt tot stand door een mix van Amerikaanse wijnvaten, nieuwe Amerikaanse eikenhouten vaten en tweedehands bourbonvaten. Dat levert een whisky op die zich laat omschrijven als een vloeibare dessertkaart. Een hint van ahornsiroop, gekarameliseerde gember en fruitig genoeg om door je salade te mengen. Niemand die jouw geheime recept doorheeft joh.

De 19 Years Old is nog specialer en alleen verkrijgbaar via Global Travel Retail. Oftewel, deze moet je ergens op een vliegveld scoren. Deze variant rijpt op een combinatie van Amerikaanse en Europese eikenhouten vaten, aangevuld met Montilla-wijnvaten voor een vleugje kruidigheid. Qua smaak moet je denken aan warme houttonen en sinaasappel. Ik krijg spontaan zin in whisky.

In tegenstelling tot de auto’s van Aston Martin, is de whisky niet onbetaalbaar. Sterker nog, voor een goede whisky moet je vaak een vergelijkbaar bedrag neertellen. En dan is het etiket niet zo gaaf als deze speciale editie.

De 16 jaar oude variant komt wereldwijd in de schappen vanaf september 2025, met een adviesprijs van £75. De 19 jaar oude kost £130 en kun je dus alleen scoren op luchthavens.