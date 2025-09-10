Bloedmooi en gelimiteerd: Q by Aston Martin Volante

Mijlpalen moeten gevierd worden. Gelukkig snappen ze dat heel goed bij Q by Aston Martin met een bijzondere Volante

Hiep, hiep, hoera. De Volante bestaat 60 jaar. Oftewel de open modellen van Aston Martin. Dat viert het merk met een gelimiteerde special, uiteraard onder handen genomen door de dames en heren van Q by Aston Martin. Het resultaat? Twee bloedmooie open toppers met een geweldige samenstelling

Vanquish Volante

De absolute klapper van het feest is de 60th Anniversary editie van de Vanquish Volante. De snelste open Aston Martin ooit gebouwd. Onder de lange motorkap ligt de bekende 5.2-liter V12 met dubbele turbo’s, goed voor 835 pk en een duizelingwekkende 1.000 Nm. 0-100 km/u in 3,4 seconden en een topsnelheid van 344 km/u. Zonder dak.

DB12 Volante

Als het vlaggenschip een stapje te ver is kun je een segment lager shoppen met de 60th Anniversary DB12 Volante. Deze 2+2 is uitgerust met een 4.0-liter V8 twin-turbo (680 pk, 800 Nm). Met een sprint naar de 100 km/u in 3,6 seconden en een topsnelheid van 325 km/u is het allerminst een doetje. Geen epische V12, maar met de achtcilinder is het alles behalve afzien.

De naam Volante verscheen voor het eerst in 1965, op de inmiddels zeldzame Short Chassis Volante. Slechts 37 stuks werden er gebouwd. Sindsdien staat Volante synoniem voor de ultieme open Aston Martin. Voorheen werd Roadster nog wel eens gebruikt door Aston Martin, bijvoorbeeld met de vorige generatie Vantage. Maar Volante is de échte typische AM-benaming.

Q by Aston Martin Volante

Q by Aston Martin heeft de Volante jubileummodellen in een chique Pentland Green gezet, gecombineerd met een Westminster Green kap. Overal vind je bronzen accenten, van de grille tot de 21-inch velgen.

Binnenin gaat het feest gewoon door met een exclusieve driekleurige interieurcombinatie van Saddle Tan, Ivory en geweven leer. Daaroverheen donkere walnoothout-fineer, bronzen details en natuurlijk de nodige jubileum badges.

De Q by Aston Martin Volante-modellen worden in een oplage van slechts 60 stuks gemaakt. Leveringen starten eind 2025.