Porsche GT3 Cabrio komt sneller dan je denkt

Stuttgart lijkt de atmosferische zescilinder een zonnig afscheidsfeestje te geven.



Porsche lijkt zich voor te bereiden op een klein, maar veelzeggend feestje. Niet met ballonnen of confetti, maar wel met wind door het haar (mits je dat nog hebt), en een atmosferische zescilinder op 9.000 toeren per minuut. Volgens The Supercar Blog staat in maart de onthulling gepland van iets wat we technisch gezien al héél lang niet meer hebben gezien: een open 911 GT3.

GT3 Touring ontmoet zonlicht

De klassieke GT3 staat natuurlijk wel een beetje bekend om zijn vaste achtervleugel en focus voor op het circuit. De GT3 Sport Cabriolet lijkt echter net een andere weg in te slaan. Denk vooral aan iets meer GT3 Touring dan echt rauw, hardcore RS. Geen mega taartschep, maar een iets subtielere elektrisch uitschuifbare vleugel zoals bij de ‘normale’ 911. Visueel gezien geeft dat hem wat meer rust en maakt het hem iets minder intimiderend.

Nee, dat betekent niet dat Porsche een softie GT3 wil neerzetten. Het neusje zou elementen bevatten van de 911 S/T, inclusief wat extra ventilatie achter de voorwielen. Alleen dat suggereert al dat het niet gewoon even een “GT3 voor erbij” wordt, maar wel een serieus rijdersding. Alleen met een stoffen dak dat je lekker naar beneden kan doen.

Atmosferisch, zolang het nog kan

Onderhuids blijft alles draaien om die oorgasmische 4.0-liter flat-six zonder turbo’s. Hoe lang dit type motor nog mag blijven bestaan, is de grote vraag. Emissieregels knabbelen al aan vermogen en koppel, en zelfs Porsche kan de natuurwetten (en Brussel) niet eeuwig negeren. Juist daarom voelt deze GT3 Cabrio een beetje als een symbolisch afscheidscadeau.

Er gaan zelfs geruchten dat Porsche hier zelfs een flinke stap verder gaat dan de Touring, met een motorafstemming die dichter tegen de GT3 RS aan zit, mogelijk zelfs gecombineerd met een handbak. Of dat laatste ook werkelijkheid wordt zullen we moeten afwachten, maar de gedachte alleen al is genoeg om van te gaan watertanden.

Geen Speedster, maar wel verstandiger

Even om verwarring te voorkomen: dit is géén Speedster. En dat is misschien maar goed ook. De eerdere Speedsters waren prachtig en exclusief, maar het openen van het dak vergde vooral geduld en handwerk. Ook technisch zat het niet allemaal op één lijn: alleen de 991 Speedster was daadwerkelijk gebaseerd op de GT3, met bijbehorend onderstel en motor. De 997 Speedster leunde op Carrera-techniek en was vooral een stijlvol verzamelobject.

De kans dat dit een gelimiteerde editie wordt, ligt natuurlijk een beetje voor de hand. Net als een gigantische prijs. Maar hé, als dit echt het laatste open feest is voor de atmosferische GT3, dan mag dat afscheid best een beetje decadent zijn.