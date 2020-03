ABT RS4 Avant is nu sterker dan voorheen

De ABT RS4 Avant is zo’n auto die altijd wel wegkomt met een beetje extra vemogen.

Het gaat lekker met ABT Sportsline. Waar de meeste tuners inmiddels niet meer bestaan of in zwaar weer verkeren, doet ABT het bovengemiddeld goed. Waar de tuner vroeger ook voor veel kleine modellen tuning-spul in de aanbieding had, richt men zich bij ABT tegenwoordig voornamelijk op de grotere en duurdere modellen.

ABT RS4 Avant

De reden waarom laat zich niet lastig raden. Dure auto’s staat bijna altijd gelijk aan vermogende klanten. Dat verkoopt net even wat makkelijker. Daarom komen de tuners uit Allgau voor de zoveelste keer met hun interpretatie op de RS4 Avant. Deze lijkt veel op de ABT RS4 van een paar maanden geleden, maar is nu nog sterker, sneller, beter, dikker en gaver.

Techniek

Ditmaal hebben ze zich iets meer op de techniek gericht. De V6 was de vorige keer goed voor 510 pk. Dat was minder dan het pre-facelift model, dus vandaar dat de ABT RS4 Avant weer onder de loep is genomen. De V6 is voorzien van een nieuwe luchtinlaat en een eveneens nieuw systeem voor de waterkoeling. Samen met de software-aanpassingen aan de ECU stijgt het motorvermogen naar 530 pk. Meer is mogelijk, dan moet je wel de grotere intercooler aankruisen. Hoeveel vermogen de intercooler levert, vermeldt ABT niet. Maar reken op nogmaals een kleine 10 pk en een betere temperatuurhuishouding.

Decent dik

Het is natuurlijk subjectief, maar de ABT RS4 is decent dik geworden. Je ziet dat ‘ie niet meer standaard is, maar het is zeker niet overdreven uitgevoerd. Zo zijn er nieuwe bumpers van CFRP,(letterlijke vertaling: Carbon Fibre Reinforced Plastic). Ook bij de uitlaten zien we wat koolstofvezel, net als bij de ventilatieopeningen bij de voorschermen. Ook is een koolstofvezel achterspoiler mogelijk. Gaaf.

Kortom, het is eigenlijk wel een verplicht nummertje, zo’n ABT RS4 Avant. Met 530 pk is de auto iets sterker dan de ‘standaard’ concurrenten. De Alfa Giulia Quadrifoglio en Mercedes-AMG C63S leveren beide 510 pk, bijvoorbeeld. Alle onderdelen zijn per direct te configureren en te bestellen.