Audi 200 quattro Nardo 6000 is belangrijk stuk Audi-geschiedenis

Sinister zwart met op de rechterflank een opvallende reflecterende gele streep. Een ogenschijnlijk vreemd contrast, maar met een reden.

De Audi 200 quattro Nardo 6000 is een puur functioneel apparaat. Een auto gebouwd met maar één doel: zo hard mogelijk over de hogesnelheids-kombaan van Nardo rijden. En een record breken.

De speciale Audi 200 is een idee van wijlen Dr. Ferdinand Piëch, de briljante ingenieur die Porsche en later het hele Volkswagen-concern opstuwde met zijn technisch vernuft. De drang de allerbeste te willen zijn, manifesteerde hij met allerlei technologische hoogstandjes, zoals de Bugatti Veyron, en dus ook snelheids- en afstandsrecords.

Het snelheidsrecord op de 12,6 kilometer lange (of ronde?) kombaan van Nardo in Italië bestond uit met een zo hoog mogelijke snelheid een bepaalde afstand afleggen. Audi koos voor 500 en 1.000 kilometer.

Bewezen vijfcilinder

Audi ging in 1988 de uitdaging aan met een Audi 200 quattro met 2,2 liter vijfcilinder turbo die voor de gelegenheid 650 pk leverde. De vijfcilinder had zich in de vroege jaren ’80 al bewezen in de rallykanonnen uit Ingolstadt. Het quattro-vierwielaandrijvingssysteem bleef standaard.

De sedan onderging aerodynamische aanpassingen, waaronder een fikse voorspoiler en nog wat kleinere kevlar elementjes. De koplampen maakten plaats voor luchtroosters voor vrije doorstroming waardoor de Cw-waarde op 0,27 uitkwam.

De deuren en het dak zijn van aluminium, de ramen van kunststof en de velgen van magnesium. Het dashboard bleef achterwege, maar er kwam uiteraard wel een rolkooi in. En ook een grotere brandstoftank met grote snelvulopening om de tankstops zo kort mogelijk te laten duren. Ook de pneumatische kriks in de auto en de wielen met centrale wielmoer droegen bij aan snelle stops.

Poging geslaagd

De recordritten vonden plaats van 1 tot en met 4 april 1988 en die slaagden. De Audi noteerde 324,51 kilometer per uur op de 500 kilometer en 326,40 km/u op de afstand van 1.000 kilometer. Daarmee stootte Audi rivaal Mercedes van de troon dat in 1978 met het prototype C111 met dieselmotor eerdere recordtijden had neergezet van respectievelijk 320,78 km/u en 318,30 km/u. Vervolgens waagde Audi nog een poging op de 30.000 kilometer, maar die eindigde met een crash.

Audi bouwde voor de recordpoging drie exemplaren en slechts één daarvan bestaat nog en heeft chassisnummer N6000/1. Metropole Classics uit Druten biedt hem te koop aan en showt hem op klassiekerbeurs Techno Classica in Essen.

Twee van de drie record-Audi 200’s waren gebouwd met motoren met 20 kleppen. Het overgebleven exemplaar is een 25-klepper, zo heeft Metropole Classics bevestigd gekregen van Ulrich Baretzky, voormalig hoofd motortechnologie van Audi Sport.

En die reflecterende streep? Die was simpelweg bedoeld om de auto ook in het donker makkelijk te kunnen volgen. Want 30.000 kilometer afleggen lukt niet binnen de uren dat het licht is op een dag. Zelfs niet met een 650 pk sterke vijfcilinder.

De Techno Classcia opende afgelopen woensdag na twee jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie weer de deuren. De Audi 200 quattro Nardo 6000 is nog tot en met zondag 27 maart te zien.



Dit bericht is geschreven door Robert van den Oever en Maarten van der Pas.