Duizenden XC40’s kunnen op hol slaan

Duizenden Volvo XC40’s die op hol kunnen slaan.

Volvo’s en veiligheid. Het is bijna een synoniem. Jarenlang was het het paradepaardje van het Zweedse merk. Nu is veiligheid een punt waar veel merken hoog op scoren, maar Volvo gaat vaak net even een stapje verder. Ook qua doelstellingen (geen verkeersdoden meer in 2020) neemt Volvo soms drastische beslissingen.

Ondanks dat het merk snelwegcruisers pur sang bouwt in het hogere segment, zijn ze allemaal begrensd op 180 km/u. Harder is namelijk niet veiliger. Maar het rijmt allemaal niet met een storing waar sommige volvo’s last van hebben. Het gaat namelijk om een aantal Volvo’s met een defect onderdeel van de kabelboom. Dat meldt Auto55.be.

XC40’s op hol

Enkele onderdelen van de kabelboom kunnen corroderen. Dankzij die spreekwoordelijke kink in de kabel(boom) kunnen Volvo XC40’s ineens stil komen te staan doordat ze uitvallen. En dan is dat nog ‘het veilige alternatief’. Een andere mogelijkheid is dat de auto in kwestie op hol slaat. Juist, onvrijwillige acceleratie.

Voor wie Audi een beetje volgde in de jaren ’80 en ’90, dat is de reden waarom ze zo slecht verkocht tot de milleniumwisseling. Enkele Audi’s hadden een issue met unintended acceleration met de nodige ongelukken tot gevolg. Resultaat: Amerikanen vonden Audi’s onveilig en lieten de auto’s links liggen.

Weest gerust

Met Volvo zal het zo’n storm niet lopen. Het merk grijpt namelijk direct in. Sterker nog, het merk heeft al ingegrepen en is bezig met het op touw zetten van een terugroepactie.

Volvo geeft tevens aan dat er in Volvo’s een ingebouwde veiligheidsfunctie zit die dit soort onvrijwillige handelingen moet voorkomen en dat het voertuig ten alle tijden gewoon bestuurbaar is. AD.nl laat weten dat Volvo een terugroepactie gaat opzetten. Het zou voor Nederland gaan om 3.800 auto’s van het type XC40 die gebouwd zijn van 8 september 2020 en 13 augustus 2020.

