Waterstof-SUV met 550 pk en Pininfarina koetswerk

Horizonvervuiling en luchtvervuiling. Deze waterstof-SUV lijkt het allebei aan te pakken. Of niet?

Wat is slimmer: een nieuw automerk uit de grond stampen of een bestaand automerk aanpassen naar een ‘elektrische toekomst’. Het antwoord is: geen van beide! Althans, als het aan NAMX ligt. Het kan zijn dat je NAMX niet kent. Wij kenden NAMX tot voor kort ook niet. NAMX is een compleet nieuw automerk dat zich focust op auto’s op waterstof. De eerste auto is de een waterstof-SUV.

Over waterstof is inmiddels een hoop gezegd. Veel fabrikanten zetten nu in op elektrische auto’s met een accu. Het nadeel is niet zozeer die elektrische motor (die heeft een waterstofauto ook vaak), maar de accu. Een accu maakt een auto heel erg zwaar. Daarnaast is de accu relatief snel leeg vanwege een lage energiedichtheid. Tenslotte duurt het lang om de accu te laden. Een accu degradeert ook nog eens én is prijzig om te vervangen. Maar de NAMX HUV pakt het slimmer aan, aldus zijn makers.

Waterstof-SUV

De HUV (Hydrogen Utility Vehicle) is uiteraard nog een concept. Volgens NAMX moet de auto in 2025 in de verkoop gaan. Uiteraard is het een crossover, in dit geval met een koetswerk van Pininfarina. Dat hoeft niets te zeggen, dat hadden de Hyundai Matrix en Daihatsu Move immers ook.

Het instapmodel is al behoorlijk potent met 300 pk, waarmee je in 6,5 seconden naar de 100 km/u kunt sprinten en een top van 200 km/u kunt halen. Maar je wil de topversie, de ‘GTH’ (nee, dat heeft niets met een snelle huur-Mustang te maken). De NAMX HUV GT-H krijgt 550 pk mee en knalt in 4,5 seconden naar de 100 km/u, terwijl de topsnelheid 250 km/u bedraagt.

Modules wisselen in plaats van laden

Het meest bijzondere aspect aan deze waterstof-SUV is dat ‘ie op waterstof loopt. Diverse merken kijken er naar, maar het ‘succes’ van de Hyundai Nexo en de Toyota Mirai maken merken huiverig. Nu is waterstof tanken in veel landen nog best een zeldzame mogelijkheid.

Maar daar heeft de NAMX HUV een oplossing voor. De auto is namelijk voorzien van een nieuw gepatenteerd systeem. Er is één grote waterstoftank, plus vijf kleine modules. Deze kun je eenvoudig omwisselen bij een omwisselstation (waarvoor NAMX een netwerk gaat uitrollen). Eigenlijk heel erg simpel. De ontwikkeling start men volgend jaar, maar aan het einde van dit jaar staat de concept ‘in het vleesch’ te schitteren op de Salon van Parijs.

