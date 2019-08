Audi A1 Sportback (2019): rijtest en video

De kleinste van Audi is helemaal nieuw, maar wat vinden wij ervan? We gingen op pad met de 30 TFSI om het uit te vinden.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Wat doe je met de kleinste stadsauto van Audi? Je gaat ermee naar de kleinste stad van Nederland. Dat is tenminste het plan van cameraman @martijngizmo en omdat het mij aan betere ideeën ontbreekt besluit ik ermee in te stemmen. We moeten naar Bronkhorst, aldus Martijn, die het opgezocht heeft. In ieder geval geeft ons dat tijd en ruimte genoeg om eens te kijken hoe de nieuwe Audi A1 zich houdt op alles van snelweg tot zandwegen.



Die zandwegen zijn misschien relevanter dan we denken. De Audi A1 is namelijk niet voor niets de gespierde verschijning die je op de foto’s ziet. De brede wielkasten, de drie gaten op de neus: het zijn verwijzingen naar de Audi Sport Quattro. Dat rallymonster is het terugkerende thema in alle recente Audi-ontwerpen, waarbij ze proberen de beperkte historie die ze als merk hebben uit te buiten. Ik kan het ze niet kwalijk nemen en ik vind het ook helemaal niet erg: de nieuwe Audi Quattro ziet er wat mij betreft tof uit. Niet te braaf, lekker dik en zeker in een goede kleur- / wielcombinatie gewoon tof om te zien.



Het interieur is iets ingewikkelder. Hier zien we een vreemde mix van enerzijds bijna goedkope afwerking en aan de andere kant hoogwaardige materialen zoals we die van Audi gewend zijn. De deurpanelen zijn bijvoorbeeld van keihard plastic, maar het dashboard is deels van prachtig gevormd aluminium en heeft fraaie displays. Ook het leer is mooi, het match gewoon niet overal even lekker. De vormgeving is wat vierkanter en lomper dan we van Audi gewend zijn uit de grotere modellen. Een poging van Audi om het allemaal wat meer body te geven en een wat stoerdere uitstraling te creëren. Of je dat gaaf vindt of gekunsteld mag je helemaal zelf beslissen. Qua ruimte is de Audi A1 er wel op vooruit gegaan. De kofferruimte is 65 liter ruimer maar ook de interieurruimte is flink toegenomen. Dat is natuurlijk te danken aan het feit dat de A1 een stukje groter geworden is van buiten, waardoor binnen meer ruimte gecreëerd kon worden.



Qua aankleding is het in ons testexemplaar ook dik voor elkaar. De als Edition One uitgevoerde A1 30 TFSI heeft bijvoorbeeld de Audi Virtual Cockpit en Smartphone interface, LED koplampen en wat andere goodies en versieringen aan boord. Maar daar betaal je natuurlijk ook voor, daarover later meer. Het maakt wel dat deze Audi A1 in ieder geval een prettige auto is om in te vertoeven. Maar hoe rijdt het, dat willen jullie natuurlijk weten!



Laten we eerst even naar het blokje kijken. Dat is een 116 pk sterke 1.0 driecilinder die naar wens gekoppeld is aan een zesbak handgeschakeld of een zeventraps s-tronic. Ze noemen hem bij Audi de 30 TFSI en het is de op één na minst krachtige motor uit het gamma. Het koppel van dit torretje bedraagt 200 Nm en een sprint tot 100 mag 9.4 seconden duren. De theoretische topsnelheid is 203 kilometer per uur. Het blok roffelt leuk en is best lekker pittig voor zo’n klein blokje, maar het verbaast nooit. Voor de liefhebber van stevig doorrijden adviseren we dus om door te sparen voor een 40 TFSI, wat feitelijk het Polo GTI-blokje met 200 pk is.



Qua rij-eigenschappen is het allemaal in orde, waarbij met name opvalt dat de auto op de snelweg een stuk volwassener voelt dan op lagere snelheden. Op lange stukken snelweg doe ik gewoon mee op de linkerbaan en ik heb eigenlijk nooit het idee power tekort te komen. In acht nemende natuurlijk dat ik niet met een 500 pk V8 onderweg ben, dat moge duidelijk zijn. Op binnenwegen valt op dat de A1 vooral best leuk stuurt en makkelijk om z’n as draait. De wendbaarheid van de gedrongen koets is echt vermakelijk. Wel moet ik toegeven dat ik de auto standaard in Dynamic modus zette na het starten, de overige rijmodi vond ik echt te tam.

Zou je het willen, dan kan je zelfs nog een beetje gein trappen met de handrem, want er zit gewoon een oldschool handrem in de middenconsole. Leuk als je die rallygenen daadwerkelijk wil aanspreken. De demping van de auto is stevig maar niet oncomfortabel. De besturing zou meer gevoel mogen hebben. Zeker rond het middenpunt is deze wat licht en gevoelloos, maar dat is de meeste moderne Audi’s helaas eigen.



We komen uiteindelijk aan in het kleinste stadje van Nederland. Tenminste, dat denken we. Nadat we over de keien het stadje door gehobbeld zijn (de A1 had daar weinig moeite mee overigens), stoppen we even om uit te zoeken wat we allemaal in de video kunnen vertellen over Bronkhorst. Één van die feitjes: Bronkhorst weet als de beste hoe marketing werkt. Het telt maar 157 inwoners, maar er zijn kleinere stadjes: Staverden, Eembrugge, Sint Anna Ter Muiden en Burghorn hebben allemaal minder inwoners. Kortom: door iets te roepen, kun je de wereld laten geloven dat je het bent. Bravo, Bronkhorst. Bravo. We troosten ons met de gedachte dat er ook nog kleinere stadsauto’s zijn, dus dat we wellicht nog eens een excuus hebben één van die kleinere stadjes op te gaan zoeken.



De Audi A1 stelt niet teleur, maar heeft toch wel een zwak punt. Dat is zijn prijs. Ik ga er geen doekjes om winden: de Audi A1 is duur. Erg duur. De Audi A1 is verkrijgbaar vanaf 24.950 euro maar dan zit je in een 95 pk sterke 25 TFSI met handgeschakelde vijfbak. Wil je een 30 TFSI S-Tronic zoals wij reden in deze video dan kost deze je 27.480 euro kaal. Ga je daar nog opties op drukken, dan wordt het echt pijnlijk. De auto zoals wij hem reden kost 42.673 euro. En dan denk je misschien ‘die hangt helemaal vol’ maar je kan echt nog een stuk verder los gaan op de optielijst. Zo was er bijvoorbeeld geen Adaptive Cruisecontrol of DAB-radio geïnstalleerd. Kortom: je kan het nog een stuk bonter maken. We moeten het vergelijk misschien niet maken, maar de A1 is natuurlijk gebaseerd op de Polo. Die is met een 95 pk motor een dikke 5.000 euro goedkoper.



Als je dan bedenkt dat je voor de prijs van ‘onze’ 116 pk A1 ook een full options 200 pk Polo GTI kan neerzetten met een stuk of drie setjes winterwielen erbij, dan vraag je je toch even af of ze zich bij Audi niet achter de oren moeten krabben. Audi mikt natuurlijk op de klant die bereid is meer te betalen voor iets keks, de MINI-rijder zeg maar. Er zijn ongetwijfeld een hoop marketingboys druk aan het rekenen geweest in Ingolstadt, maar het lijkt mij gewoon erg veel geld.



Aan de andere kant: de uitgaande A1 was ook niet goedkoop maar deed het desondanks best goed, dus we verwachten dat de nieuwe A1 ook wel weer verkocht zal gaan worden. En ergens is dat helemaal niet erg, want als er over een paar jaar een paar wat van 40 TFSI’s de tweedehands markt op rollen die een stukje hebben afgeschreven, dan ga ik de prijzen goed in de gaten houden. Ik vond de 30 TFSI al best vermakelijk, maar met de motorische prestaties van een Polo GTI kon dit wel eens een erg begeerlijke machine worden. Filmpje!