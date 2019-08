Kijk nou, plaatjes van de nieuwe Volkswagen Golf

Daar is 'ie dan.

Daar is ‘ie dan eindelijk zou je ook kunnen zeggen, want hij laat wel op zich wachten, die Golf VIII. We begrijpen het wel een beetje, het valt niet mee voor de nieuwe generatie om de bloedlijn voort te zetten. Nota bene uit eigen huis komt er een uitdaging waar al die voorouders niks mee van doen hadden, in de vorm van de ID.3. Dat model heeft zelfs het gore lef te pretenderen dat het de échte nieuwe Golf is. Dus dan kan je maar beter goed beslagen ten ijs komen als Golf-erfgenaam. Nog even de kinderziektes overwinnen voor die marktintroductie.

Op de nieuwste platen die uitlekten via Instagram (#golfmk8 yo), zien we de Golf VIII in vol ornaat tijdens een reclameshoot. Hip geblondeerd model erbij, een beetje grauwe stedelijke locaties als backdrop voor die betere urban feel, je kent het wel. De voorkant van de auto lijkt sterk op eerder uitgelekte foto’s van een mule, maar aan de achterkant is er nog wel wat veranderd ten opzichte van die muilezel. De achterlampunits zijn slank en hebben een omgekeerde L-vorm, een beetje zoals op de Tiguan.

View this post on Instagram Enfim um flagra do novo @volkswagen #golfmk8. O modelo teve sua identidade visual divulgada após tirarem fotos da gravação de vídeo para lançamento. O modelo é aquilo que estava esperando, mudando pontualmente. O modelo chegará com lanternas dianteiras mais afiladas e uma dianteira mais baixa. Na lateral pouco se transforma, Apenas o retrovisor que sai da janela e passa a ser apoiado na porta dianteira. Na traseira o porta malas fica mais liso, sem muitos vincos e a lanterna é uma evolução da anterior, com aspecto mais moderno e retangular. Ainda não há fotos do interior, mas sabe que o modelo deve ficar muito mais tecnológico, assim trocando botões físicos do painel por telas sensíveis ao toque, assim dando um ar futurista para o Hatch. . . . . . .

Aan de voorkant zien we een scherper en sportiever neusje met optisch lage lichtunits. Er lijken iets meer lijntjes over de neus en de flanken te lopen dan we gewend zijn van de strakke C-segmenter. De spiegels zijn nu op stengels gemonteerd die op de deur rusten, in plaats van op het driehoekje onderaan de A-stijl. Zoals we het kennen sinds de Golf V, oogt de koets echter nog steeds relatief hoog ten opzichte van diens breedte. De C-stijl is op de uitgelekte foto’s niet zichtbaar, maar die zal vast wel weer ouderwets breed zijn, zoals het heurt op een Golf.

Het interieur wordt zoals we eerder al schreven naar verwachting een aanraakscherm-bonanza, dus als potentiële koper kan je nu al wat extra microfiber doekjes inslaan. Volkwagen gaf al een impressie vrij van hoe een en ander eruit komt te zien. Grote haters van vieze vingers op schermen, kunnen vast een order plaatsen voor een Mazda3 of een andere auto met een fysieke draaiknop waarmee je de infotainment kan bedienen. Toch jammer dat die 1-serie niet meer bestaat…

Enfin, de Golf VIII zal in oktober officieel voorgesteld worden aan het publiek. In september zal Volkswagen eerst op de IAA nog het doek aftrekken van de ID.3. De toekomst zal uitwijzen of die laatste de goede oude Golf definitief kan verdringen, of dat de ongekroonde koning van het C-segment het in zich heeft om keihard terug te knokken.