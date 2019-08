Hamilton en Vettel geven Verstappen een cijfer

Prima haar wel. Kop kan er mee door. Guitige lach. Alleen is die rechtervoet wel bizar fors uitgevallen. Dealbreaker?

Nein nein nein! Sebbie en Hammie geven onze Max natuurlijk geen cijfer voor zijn uiterlijk, want dat is een laakbare objectiverende praktijk. Die kan pas weer uit de mottenballen getrokken worden als de grid girls ooit terugkomen. Tot die tijd beoordeelt de F1 mensen alleen op merites. Zo werden de coureurs op het podium van gisteren gevraagd wat voor cijfer ze zouden geven aan hun eerste seizoens’helft’.

Vettel is er duidelijk over. Hij zou zichzelf slechts een vijfje geven. De Duitser is allerminst tevreden met hoe het seizoen tot op heden verlopen is en vindt ook dat hij het zelf beter had kunnen doen. Dat kunnen we eigenlijk alleen maar met ‘m eens zijn. De laatste races deed Vettel het weliswaar weer goed, maar we hebben ook al de nodige grote (video) en kleine fouten gezien van de SV5. Die geeft dan ook aan dat hij niet altijd het beste gevoel heeft gehad met de SF90. Tevens spelen de verwachtingen natuurlijk ook mee. VET had na vorig jaar en de wintertests ongetwijfeld gehoopt op te kunnen gaan voor zijn vijfde titel dit jaar, maar die hoop is eigenlijk alweer vervlogen.

Hamilton is positiever over zichzelf en zijn resultaten. Hij wil zichzelf beoordelen met een 8,8 of misschien zelfs een -jawel- 8,9. De wereldkampioen rekent zichzelf achteraf toch ook aan dat hij in Duitsland de bal liet vallen. Zonder die race had hij zichzelf nog een beter punt gegeven, want het is natuurlijk een enorm succesvol begin van het seizoen geweest voor Mercedes en HAM. De titel is alweer zo goed als binnen, tenzij LH44 een paar keer uitvalt en Red Bull na de zomer op eigen kracht kan domineren.

Blijft over onze Max. Wat voor cijfer zou hij zichzelf geven? Wel, Max gooit zijn kont tegen de krib en doet lekker niet mee aan dit spelletje van de journalisten. Toch krijgen die laatsten uiteindelijk wat ze willen. Want na wat aansporingen van zijn ervaren collegae die menen dat VER op zijn minst een dikke negen verdient, gaat Max alsnog overstag. ‘Een 9,9 dan maar?’. Aan het eind van de rit geen valse bescheidenheid van de Nederlander dus. Maar ja, dat hoeft ook niet…Toch?